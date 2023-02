Élvonalbeli női röplabdázóink csütörtök este Jászberényben vendégeskedtek: a DSZC-Eötvös DSE és a hazai gárda ebben a szezonban a tegnapi találkozóig összesen háromszor léptek pályára egymás ellen. A Magyar Kupában még szeptember végén a debreceni csapat 3:1-re nyert hazai pályán, de aztán Jászberényben az első szett megnyerése után fordított a JRK, és 3:1-es győzelme után az aranyszettet is behúzta. November végén ismét a DSZC-Eötvös DSE bizonyult jobbnak 3:0-ra egy szoros találkozón – emlékeztette a Haont Szombathy András, a cívisvárosi alakulat vezetőedzője.

A csütörtöki mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, már a derbi elején többpontos előnyt szereztek, amelyet a szett végéig meg is tartottak. A második játszmára kis szerkezeti változással ment pályára a debreceni együttes, amelynek hatására kiegyenlítettebb lett a találkozó. 15:17-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán elkapták a fonalat a hajdúságiak, ebben a játékrészben a hazaiak már csak egy pontot szereztek egy vendég nyitásrontásból.

A harmadik etapot ismét a JRK kezdte jobban, már 3:0-ra, majd 8:4-re is vezettek, de aztán Fehér Anna Ditta és Tea Terzievska eredményes támadásai után 9:9-nél egyenlítettek a debreceni lányok, majd Berza Fanni négy ásznyitással ingatta meg a fiatal berényi csapat lelkületét. Alison Muldrow is beköszönt támadásból, majd Juhász Flóra sem szeretett volna elmaradni barátnője teljesítményétől, és ő is sorozatban négy ászt szervált. 10:18-as vendégvezetés után a lelkes berényi csapat egészen 16:19-ig felzárkózott, de aztán kezdetét vette az Alison Muldrow-show. Egy eredményes centertámadás után ő mehetett nyitni, és el sem mozdult a nyitóhelyről, sorozatban 5 ászt szervált.

A negyedik szettben ismét a JRK dolgozott ki előnyt, de ezúttal az „eötvösös” hölgyek már 2:2-nél kiegyenlítettek. Pálfi Kitti szépen hozta helyzetbe ütőjátékosait, akik többnyire pontokra is váltották a lehetőségeket. A debreceniek feladója aztán nyitásból is beköszönt, így már 4:8-at mutatott az eredményjelző. A hazaiak azonban lelkes szurkolóik hathatós támogatását élvezve 8:8-nál kiegyenlítettek. A DSZC-Eötvös DSE szerzett ezután néhány pontos előnyt, de ezúttal több nyitást is elhibáztak a vendégek, így szoros lett a végjáték. A mérkőzés végén ismét szépen építették fel támadásaikat Fehérvári Vivienék és nagyot küzdve megnyerték a találkozót.

Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de aztán elkapta a fonalat a DSZC Eötvös-DSE csapata, és végül megnyerte a jászberényi találkozót

Forrás: Szombathy András-archív

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb február 26-án 18 órai kezdéssel a tavaly még extraligás DVTK együttesét fogadja a DSZC Beregszászi Pál Technikumban.