Felkészülési mérkőzések DASE – Mátészalka: 3-1 (1-1) DASE: Molnár Benjámin, Ju. Kang, Deák, Bíró, Molnár, Éder B., Us Samad, Varsányi, Vilmányi, Hegedűs, Mandouh Cserék: Birta, Takase, Nagy L., Hamza Ibrahim Khan, Ji. Kang, Éder G., Éles, Bucz, Inspiration Gólszerzők: Hegedűs, Bucz, Inspiration Kovács Miklós: A negyedik hét végén járunk a felkészülésben, igyekszünk a lehető legkomolyabb mérkőzésterhelést adni a fiúknak, ennek érdekében szombatra és vasárnapra is kötöttünk le edzőmérkőzést. Akik szombaton szerephez jutottak, egyértelműen jelezték, hogy a bajnokságban is szeretnének minél több időt a pályán tölteni. Külön öröm, hogy Birta Miklós személyében egy 2007-es születésű kapus is bemutatkozott a csapatban, aki a „régi motorosokhoz” hasonlóan jó benyomást tett rám. Hajdúszoboszló – DASE: 2-1 (1-1) DASE: Molnár, Nagy B., Nagy L., Hamza, Kiss L., Fényi, Siyabonga, Éder G., Csák, Inspiration, Bucz Cserék: Jason, Takase, Us Samad, Abdelrahman, Ji. Kang, Bíró, Vilmányi, Éles, Nagy N. Gólszerző: Bucz Kovács Miklós: Megtisztelő, hogy a Hajdúszoboszló NB III.-as csapata ellenünk tartotta a főpróbáját, igyekeztünk minél jobban megnehezíteni a dolgukat, ami azt gondolom, a mérkőzés jelentős részében sikerült is. Szervezettnek láttam a csapatomat védekezésben, és néhány szép akciót mi is végig tudtunk vinni, aminek örülök. Ezen a hétvégén dupla mérkőzésterhelést kapott a csapat, a héten már csak az utolsó simításokat szeretnénk elvégezni a közelgő rajt előtt.