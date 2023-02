Nyakunkon a tavasz, reményeink szerint közeledik a jó idő, úgyhogy a kerékpárosok is egyre inkább mozgolódnak. A DSI bringásai is javában készülnek a szezonkezdetre, de nemcsak a versenyzőkre, hanem a klubra is nagy feladatok várnak. A március 18-19-i hétvégén országúti szakágban három megmérettetés is lesz vármegyénkben, amelynek a DKSI a Debreceni Sportcentrummal karöltve lesz a házigazdája: a szombati nap délelőttje az iskolásoké, a Diákolimpia futamai a 354. számú úton zajlanak majd. A Hajdú Kupa mezőnyversenyeire szombat délután kerül sor, ugyancsak a 354. számú úton Bocskaikert versenyközponttal. Korosztálytól függően 10, 19, 38 és 76 km-es távon indulnak majd a résztvevők. A Főnix Kupa pedig vasárnap lesz a Debrecen-Pallag melletti Veloparkban, amely részeként kritérium versenyen, scratch- és eliminációs futamokon vesznek majd részt a kerékpárosok. A márciusi versenyhétvégén kívül – ahogy korábban már többször, – idén nyáron is lesz Időfutam Országos Bajnokság a Bocskaikertben, ennek a rendezvénynek szintén a DKSI és Debreceni Sportcentrum lesz a házigazdája.

A versenyekről és a debreceni bringások tavaszi programjáról Nagy Zoltán, a DSI kerékpáros szakosztályának vezetője beszélt a HAON-nak. – Az év ezen része az országúti és a mountain bike-os szakágunkról fog szólni. Szombaton indulunk Horvátországba edzőtáborozni, ahonnan 14-én érkezünk majd haza, ez már a felkészülésnek az utolsó fázisa. Azt követően pedig hétvégén már jönnek az általunk szervezett versenyek, utána Szekszárdra megyünk, majd szlovák kupákon veszünk részt. Tehát szépen beindul a szezonja a gyerekeknek – mondta.

A szakember elmondta, hogy a magyar bajnokság és a nemzetközi versenyek mellett az év egyik legfontosabb megmérettetése az Európai Ifjúsági Nyári Olimpiai Fesztivál lesz július második felében, Szlovéniában. – Ez egy kétévente megtartott esemény, amelynek az érdekessége az, hogy az aktuális rendező ország a meglévő sportágak mellé behozhat még egyet.

Idén a szlovénok a mountain bike-ot választották, aminek nagyon örülünk, mert így esélyünk van arra, hogy országúton és mountain bike-ban is debreceni versenyzőket adjunk a magyar válogatottba

– fogalmazott.

A szakosztályvezető örül neki, hogy Budapesten elkészült egy fa borítású, 200 méteres edzőpálya, amely így megteremtette a pályaversenyzés lehetőségét Magyarországon. – Csatlakozni kívánunk ennek a szakágnak a munkájához, a fővárosi pályaversenyeken pedig szeretnénk részt venni és megmérettetni magunkat. Azt is nagyon várjuk már, hogy felépüljön Pallagon a velodrom a Veloparkban – hangsúlyozta.

Nagy Zoltánék a kerékpárosok szempontjából a megmérettetéseket két részre osztják. –

Vannak úgynevezett edző- és célversenyek. Utóbbiak az eredmény szempontjából is fontosak, előbbiek esetében inkább a technikai, taktikai és fizikális fejlődés van előtérben.

Azoknál, akik nemrég kezdtek bele ebbe a sportágba és még nincs meg a kellő rutinjuk természetesen a versenykilométerek gyűjtése a leglényegesebb – fogalmazott. A szakosztályvezető hozzátette, nagyon bízik benne, hogy több debreceni versenyző is részt vehet majd az Európai Ifjúsági Nyári Olimpiai Fesztiválon mind a két szakágban.

