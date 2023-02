Hogyha Hajdúszoboszló és tenisz, akkor eddig érthető módon Bondár Anna jutott eszébe a sportág szerelmeseinek, ám a pénteki sajtótájékoztató után egészen más lett a helyzet: a férfi egyéni tenisz világranglistán 160. helyezett Marozsán Fábián a fürdővárosiak színeiben folytatja pályafutását. A tehetséges sportoló a HAON-nak elmondta, büszke arra, hogy a HSE-t képviselheti a jövőben. – Nagyon örülök, hogy létrejött az egyesség a klub és köztem. Hálás vagyok a vezetőknek is, hogy láttak bennem annyi potenciált, hogy bizalmat fektessenek belém.

Remélem, hogy hosszútávon gondolkodhatunk a kontraktusban, s azt is, hogy személyemmel és eredményeimmel tovább öregbíthetem a város és az egyesület hírnevét. Egyik célkitűzésem, hogy a fiatalok számára is egyre inkább elterjedtebb legyen a tenisz, amelynek érdekében minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.

Számomra ez óriási motivációt jelent, hogy akár miattam is elkezdhetik a sportágat az ifjoncok – nyilatkozta a bejelentést követően a sportember.

Forrás: Kiss Annamarie

A város polgármestere, Czeglédi Gyula is jelen volt az eseményen, aki kiemelt fontosságúnak tartja, hogy újabb klasszis sportoló került egyesületükhöz. A városvezető továbbá hangsúlyozta, a településen komoly igény van a sportra. – Szoktam hangoztatni, hogy a labdarúgáson túl is van élet, ezért is örülök neki, hogy Fábián nálunk folytatja pályafutását.

Külön pozitívum, hogy a szakmai vezetés is úgy gondolja, hogy a tenisznek is egyre komolyabb teret szánnak a továbbiakban, hiszen meggyőződésem, hogy tökéletesen passzol Hajdúszoboszló képébe.

Bondár Annát és az eredményeit szerte az országban ismerik az emberek, bízom benne, hogy Fábián esetében is így lesz ez a jövőben – mondta a polgármester, majd kiemelte: a nehézségek ellenére idén 5 millió forinttal több anyagi támogatást fordítanak a HSE-be.

A sajtótájékoztatón Bodó Sándor országgyűlési képviselő felszólalása előtt jó tanácsokkal látta el Marozsán Fábiánt, majd hangsúlyozta: az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy legyenek példaképek. – Mindenki érzékelheti, aki követi a világ történéseit, hogy nem egyszerű semmi sem manapság, éppen ezért minden ilyen bejelentésnek örülni kell. Úgy vélem, hogy amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy várnánk, akkor kell pozitívnak maradni, és valami pluszt csinálnunk.

Abban a tekintetben is fontos a példaképek szerepe, hogy a nehezebb időkben is tudjanak az emberek pozitív benyomásokat szerezni.

Hatalmas mérföldkő a városnak, hogy Bondár Anna után újabb klasszist került a településre, akit eddig csak a televízióból ismerhettünk – nyilatkozta a képviselő.

Végezetül Pataki Márk, a HSE Tenisz Szakosztályának szakmai vezetője szólalt fel, aki elárulta, remek munka zajlik a fürdővárosban, s reményei szerint Marozsán Fábián személye megfelelően ösztönzi majd a teniszezni vágyó fiatalokat. – Amióta Anna hozzánk igazolt, azóta ő és mi is rengeteget profitáltunk abból, hogy a HSE színeiben versenyzik világszerte. Ebből kiindulva kezdtünk el tárgyalni Fábiánnal, hiszen úgy gondoljuk, hogy a sokat fog tudni nálunk fejlődni, amelyhez a klub is minden feltételt biztosít számára.

A friss igazolásunk legnagyobb szerepe az utánpótlásban lehet, remélhetőleg minél több fiatal ragad majd ütőt és kezdi el a sportágat.

Igyekszünk úgy végezni a közös munkát, hogy ez egy hosszútávú projekt legyen – mondta a szakember, aki szerint egy nagy potenciállal rendelkező sportolót szerzett meg a klub.

Orosz Krisztofer