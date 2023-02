Az esti program érthető okokból több látogatót vonzott az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, hiszen ringbe szálltak többek között a DVSC Boxing sportolói is. Előtte azonban a hölgyeknél rögtön az első összecsapáson is akadt magyar érdekeltség, Kertész Alexandra mérte össze tudását lengyel ellenfelével, ám „vendég” győzelemmel hamar véget is ért a találkozó.

A nap egyik legjobban várt összecsapása következett, a debreceni Bernáth Attila mérkőzött meg ukrán vetélytársával. A hajdúsági sportoló erőszakosan kezdett, hamar tudatni akarta ellenfelével, ki szerepel hazai pályán. Egymást érték a pofonok, sorozták egymást a sportolók, miközben a nagy létszámú közönség egyre magasabb hőfokon égett. A második etapban is folytatódott a nyílt sisakos küzdelem, amelyben egy hajszálnyival Bernáth bizonyult jobbnak.

A záró felvonásban remek lábmunkájának köszönhetően rendre ki tudta kerülni ellenfele támadásait a DVSC-Boxing sportembere, a nézők ovációja, s annak előnye a piros színben versenyző Bernáthot segítette, aki a harmadik menetben sem kímélte ukrán vetélytársát és magabiztosan nyerte meg a találkozót.

Forrás: Kiss Annamarie

Párhuzamosan is egy debreceni vonatkozású ütközet zajlott, Bernáth László és Virbán Gáborral mérte össze tudását. Az első felvonásban mindkét fél szeretett volna előnyt kialakítani, ám rendkívül jól állták a pofonokat a magyar srácok. A második menetben sem vettek vissza a tempóból, látszólag mindketten kellőképpen motiváltak voltak. Virbán Gábor folyamatos testütésekkel próbálkozott, a hajdúsági öklöző gyors mozgását igyekezett kihasználni.

A záró menetben mindkét fél kiadott magából mindent, ám ez sem volt elég Bernáth Lászlótól, Virbán Gábor nyerte a mérkőzést.

A DVSC Boxing elnöke, Szabó Sándor, aki egyebek mellett Bernáth Attila és Bernáth László edzője is, a HAON-nak nyilatkozott a lefújást követően. – Attila véleményem szerint rendkívül jól bokszolt, egy olyan ukrán ellenfél ellen ráadásul, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik.

Nemzetközi tornákon is szerepelt jó pár alkalommal, erős vetélytárs volt, de simán megoldotta, szerencsére nem is görcsölt rá az összecsapásra. A következő ellenfele egy argentin sportoló lesz, akit jó öklözőnek tartok, de szerintem Attila azt a feladatot is megoldja majd.

Bernáth Lászlónak sajnos nem úgy jött ki a lépés, ahogyan terveztük. Virbán Gabi a mumusának számít ebben a tekintetben, de bizakodó vagyok a jövőt tekintve – mondta.

Forrás: Czinege Melinda

A második nap végére szabad szemmel szinte alig lehetett látni üres széket az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, ahol zárásként még Nagy Tímea lépett ringbe, s veszítette el lengyel ellenfelével szemben az összecsapást.

Forrás: Kiss Annamarie

Orosz Krisztofer