Már a találkozó elején magához ragadta az irányítást az FTC, Megyerinek résen kellett lennie, többször is góltól mentette meg övéit. A 100. NB I.-es találkozóján pályára lépő Dzsudzsák is villant, Ferenczi passza után csavarta rá jó 17 méterről, a labda azonban a léc fölött repült el. A 37. percben aztán csalódott sóhajok hangját vitte a szél szerte a stadionban, Frederiksen ment el a szélen, tökéletesen szolgálta ki a középen érkező Ryan Mmaeét, aki laza eleganciával a hosszúba gurított, vezetést szereztek a zöld-fehérek. A szünet után is Sztanyiszlav Cserszeszov tanítványainak akarata érvényesült, Frederiksen, Traore, vagy épp Zachariassen is növelhette volna az előnyt, végül ezt Ryan Mmaee tette meg, 15-ről lőtte ki a jobb felsőt a 79. minutumban.

A cívisvárosiak helyzete tovább romlott, miután a csereként beállt Mance utánarúgott Zachariassennek, rögtön villant a piros. A hajrában már nem változott az állás, láthatóan a Debrecen játékosai és fanatikusai is elkámpicsorodtak. Ez most így sikerült, de ettől függetlenül az út, melyen elindult a DVSC, az jó, nem véletlen, hogy ilyen sok néző volt kíváncsi a történésekre a helyszínen.