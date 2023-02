A Debreceni Egyetem női futsalosai a DVTK otthonában vizitáltak csütörtök este. Quirikó Vivien csapata jó helyzetből várhatta a Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágóját, mivel a DESOK-ban 6-1-re diadalmaskodott. A debreceniek edzője a találkozó előtt elmondta, a tetemes fór ellenére sem vehetik félvállról a párharc második felvonását.

A hajdúságiak különböző okok miatt ezúttal szűkösebb kerettel vágtak neki az összecsapásnak. Az elején kicsit akadozott a gépezet, de a diósgyőriek nem tudtak élni a lehetőségeikkel. Ahogy telt az idő, egyre inkább vette át a kezdeményezést a Debrecen, és a fölény a kilencedik percben érett góllá, ekkor Fülöp Diána köszönt be. A szünetig még akadtak ígéretes helyzetek, ám az állás nem módosult.

A huszonharmadik minutumban Üveges Katalin villanásával duplázták meg az előnyüket a fekete-fehérek. Nem sokkal később Fülöp Dia ünnepelhetett újra, majd nagyjából tíz perccel később Czégény Zsuzsánna is betalált. A diósgyőrieknek a szépítés összejött, Molnár Enikő állította be az 1-4-es végeredményt – tudósított a cívisvárosiak honlapja.

– Álmosan kezdtünk, amit kihasznált a Miskolc, ugyanis többször eljutott a kapunkig az elején. Kellett néhány perc, amíg “belemelegedtünk”, és átvettük a játék irányítását. Nem ez volt a legjobb meccsünk, de ebben az is közrejátszott, hogy összesen hat mezőnyjátékossal tudtuk lejátszani ezt a találkozót. A célt teljesítettük, gratulálok a csapatnak a final fourba jutáshoz – összegzett Quirikó Vivien vezetőedző az egyetemisták honlapjának.

A DEAC mellett eddig a Budaörs és a TFSE kvalifikálta magát a négyes döntőbe.

HBN