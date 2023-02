Hosszú esztendőkre nyúlik vissza a futballszerető emberek körében a teremlabdarúgó bajnokságok látogatása. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy régebben az NB I.-es klubok is részt vettek télen műfüves kupákon, aminek anno hatalmas presztízse volt, s a fanatikusokat is kellőképpen lázba hozta az ilyen események látogatása. Múlt héten a megszokottól eltérően Sárrétudvarin ért véget a Sárréti Socca Téli Teremlabdarúgó Bajnokság. A megmérettetés egyik szervezője, Tóth Tamás a HAON-nak nyilatkozott a siker kulcsáról. – Mondhatni évtizedes, mintegy harminc évre visszamenő labdarúgó bajnokságot volt szerencsém három esztendeje átvenni, így a nevezők többsége tudja a feltételeinket.

Az sem mellékes tényező, hogy mindenkivel, aki ilyen, vagy ehhez hasonló tornákat szervez, igyekszünk jóban lenni.

Folyamatosan egyeztetünk a klubokkal, s igyekszünk arra is különös figyelmet fordítani, hogy ne legyen ütközés más ilyen jellegű eseményekkel – kezdte a szakember.

Egyedi lebonyolítás

A legtöbb esetben azt figyelhetjük meg az ilyen, vagy ehhez hasonló téli tornák szervezésében, hogy néhány nap alatt zajlanak a küzdelmek, s „hagyományos” mederben – csoportküzdelmek után helyosztók – folynak a meccsek. A Sárréti Socca Téli Teremlabdarúgó Bajnokság esetében viszont mindenképpen egyedi, hogy heteken keresztül zajlanak a találkozók, mondhatni, többfordulós pontvadászat végén hirdetnek végeredményt. – Alapvetően, amikor átvehettem az irányítást és a szervezést, akkor már komoly hagyományokkal rendelkezett az esemény, hiszen ehhez voltak hozzászokva a korábbi indulók is.

Úgy alakítottuk ki a lebonyolítást, hogy több héten keresztül tartson, s ne néhány nap alatt zavarjuk le a bajnokságot. Véleményem szerint ez abból a szempontból is jó, hogy akik mondjuk vármegyei bajnokságokban szerepelnek, nem esnek ki a meccsek ritmusaiból.

Igaz, nem nagypályás találkozókat játszanak, de így lehetőségük van formában tartani magukat a bajnoki idény kezdetére. A visszajelzések alapján szeretik a résztvevők a tornáinkat, nem árulunk zsákbamacskát, mindenki tudja mire számíthat, ha leadja a nevezést. Nem is szeretnénk változtatni hagyományainkon, inkább folytatnánk azokat – folytatta a szakember.

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor?

Az élet jónéhány területén kétséges előre tervezni, hiszen különböző okokból nem tudni mit hoz a holnap, viszont Tóth Tamás kérdésünkre elárulta, komoly nehézségekbe ütköztek a szervezés során, ám mindenképp pozitív lecsengése lett a mögöttük hagyott tornának. A szervezőtől azt is megtudhattuk, hogy lehetőség szerint jövőre is szeretnék megrendezni a bajnokságot. – Nekünk is, mint mindenki másnak a nagyvilágban, fejtörést okozott a kialakult helyzet. A legtöbb fejfájást az okozta, hogy nem tudtuk megrendezni eredeti helyszínünkön, a Püspökladányi Sportcsarnokban a tornát, hiszen azt bezárták. Gyors reakcióidőre volt szükségünk, hamar alternatíva után kellett néznünk. Szerencsére Sárrétudvariban találtunk kiutat, ott sikerült megrendezni a bajnokság fordulóit. Külön érdekesség, hogy a településen is van kispályás teremtorna, így a végső megoldás a két város bajnokságának egyesítése volt.

Mindent egybevetve jó szájízzel gondolhatunk vissza az eseményre, a visszajelzések alapján is így gondolom. Nem kérdés, hogyha a körülmények is engedik, akkor jövőre is szeretnénk megrendezni téli bajnokságunkat

– zárta gondolatait az esemény főszervezője.

A Sárréti Socca Téli Teremlabdarúgó Bajnokság I. osztályát az Ágyúsok együttese, míg a másodikat az Oláh Team nyerte.

