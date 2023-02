Nagyon sajnálhatják azok a szurkolók, akik szombat este túl korán elindultak hazafelé a Nagyerdei Stadionból, hiszen a Debreceni VSC labdarúgócsapata egy sokáig emlékezetes mérkőzésen 2–1-re legyőzte a Paksi FC-t. Igazán kellemetlen, 0 Celsius fok körüli időjárásban és felfagyott pályán 0–0-s félidőt követően vezetést szerzett a vendég gárda. Az előnyt egészen a találkozó hosszabbításáig sikerült őrizniük, azonban először Bódi szöglete után érkezett Dreskovics az egyenlítéssel.

Ezt követően pedig Dzsudzsák beívelt szabadrúgását Dorian Babunszki estében kotorta be a hálóba, megszerezve ezzel a Lokinak a győzelmet.

Debreceni részről extázisban volt mindenki a pályán és a lelátókon is. Azok a nézők, akik a csípős hideg ellenére is végig kint voltak a meccsen egészen különleges pillanatokat élhettek át. Így volt ezzel a győztes gól szerzője, Dorian Babunszki is, aki a lefújást követően a HAON-nak értékelt. – Nagyon nehéz meccs volt, de ezt már előre tudtuk, hiszen a Paks egy remek ellenfél. A talaj fel volt fagyva, ami nem könnyítette meg egyik csapat dolgát sem. A kisebb, gyors irányváltoztatásoknál, a passzoknál és a sprinteknél is nagyon oda kellett figyelni. Azonban mind a két együttes ezen a pályán játszott, úgyhogy ez nem lehetett volna kifogás semmire.

Mi végig keményen küzdöttünk, aminek aztán meg is lett az eredménye. Az utolsó pillanatok pedig egészen hihetetlenek voltak

– elevenítette fel a találkozót az észak-macedón támadó.

A rendes játékidő leteltekor talán a stábtagokon és a játékoson kívül már mindenki elkönyvelte, hogy a Loki elszenvedi 2023-ban az első vereségét. – Azt gondolom, hogy még a 90. minutumban is bíztunk abban, hogy megnyerhetjük ezt a meccset. Az utolsó 10 percben sokat kockáztattunk, és mindent megtettünk az egyenlítésért. Amikor az megvolt, akkor sem álltunk le, mert hittünk benne, hogy a győzelem is meglehet, és a végén sikerült is – mondta a DVSC futballistája.

Már a 90+5. percben járt a találkozó, amikor Dorian Babunski Dzsudzsák Balázs beadására remekül érkezett, és hiába vesztette el egyensúlyát, estében még valahogy úgy tudott beleérni a labdába, hogy az beguruljon a paksi kapuba. –

Nem igazán emlékszem, hogy bármikor is szereztem volna ehhez hasonló utolsó pillanatos győztes gólt, talán nem is volt még ilyen. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült 3 pontot szereznünk, de a találat miatt ez még inkább egy különleges este volt számomra

– emelte ki a Loki csatára.

A Debreceni VSC ezzel a sikerével egyre közelít a dobogóhoz, jó sorozatát pedig legközelebb vasárnap a kieső helyen álló Honvéd otthonában folytathatja.

Bakos Attila

Itt nézhetik vissza a DVSC által készített összefoglalót a Loki-Paks meccsről: