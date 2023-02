A DEAC férfi futsalcsapata a listavezető Haladást fogadta az NB I. alapszakaszának utolsó előtti, 21. fordulójában hétfőn este. Az alsó- és felsőház mezőnye már kialakult, azonban egyáltalán nem volt tét nélküli a meccs, hiszen az alapszakaszbeli helyezések alapján visznek tovább magukkal pontokat az együttesek a rájátszásba. Elek Gergő fiai hatodikként várták a mérkőzést, de egy pontszerzéssel már megelőzhették volna az Újpesttel döntetlenező Aramist a tabellán.

A debreceniek vezetést szereztek, azonban a vendég gárda gyorsan 3–1-re módosította az állást, a félidőben pedig már 5–1-re vezetett. A második játékrészben egy-egy találat esett, így a szombathelyi együttes 6–2-re nyert. Hiába tűnt mezőnyben szinte egyenlő erők küzdelmének az összecsapás, Dróth Zoltánék kihasználták a DEAC megingásait.

A találkozót követően Elek Gergő vezetőedző értékelt a Haonnak. – A Haladás nyilván az összes apró hibánkat azonnal megbüntette, hiszen egy kiemelkedő csapatról beszélünk. A meccs előtt változtattunk a védekezésünkön a vendégekhez igazodva, de ezeket a taktikai elemeket 3–1-ig nem sikerült úgy végrehajtani, ahogy azt kértem. Meg kell keresnünk annak az okát, hogy ez miért történt.

Sajnos többször is egyéni kihagyásokból talált be az ellenfelünk, természetesen ez sem segített a helyzetünkön, ebben volt a legtöbb problémánk

– fogalmazott a szakember.

A vezetőedző elmondta, hogy a második félidőben már azért küzdöttek a DEAC futsalosai, hogy a végén a nézők megtapsolják őket. – Úgy érzem, hogy minden megtettek ezért a fiúk, jobban működött játékunk, több gólt is szerezhettünk volna.

Ez a találkozó egy nagyon jó intő jel volt a felsőházi rájátszás előtt, hogy apró hibákat sem szabad majd véteni ilyen szintű csapatok ellen, mert azonnal megbüntetik

– hangsúlyozta a szakember.

Rácz Zsolt (középen) két gólt szerzett a találkozón | Forrás: Kiss Annamarie

A Debreceni Egyetem részéről Rácz Zsolt szerezte mind a két találatot, ő is megszólalt portálunknak a meccs után. –

Amikor berúgtam az első gólt, akkor nem hittem volna, hogy lesz olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor sorozatban ötöt is kapunk.

Aztán sajnos kis rövidzárlatokkal ez megvalósult, onnantól kezdve pedig már nagyon nehéz dolgunk volt. Próbáltunk küzdeni, még a szépítés összejött. A Haladás az előny tudatában visszább is állt, ezért nem is volt annyi lehetősége mint nekünk. Végülis játszottunk egy jó meccset, viszont az eredményben nagy volt a különbség – fogalmazott.

A DEAC futsalosa is kiemelte, hogy minden apró megingásukat kihasználta a szombathelyi gárda. Végezetül megemlítette, hogy az alapszakasz utolsó bajnokiját a Nyírbátor ellen játsszák majd, ami már csak azért is különleges összecsapás lesz, mert több egykori debreceni futsalos is tagja az ellenfél csapatának. Ettől függetlenül természetesen nyerni mennek jövő héten hétfőn Nyírbátorba.

Bakos Attila