A ZTE elsősorban hazai pályán félelmetes, hiszen kilenc fellépéséből nyolcat is megnyert, de otthonuktól távol sem jönnek zavarba a zalaiak, hiszen tagjai az NB I. A azon négyesének, akik idegenben is pozitív mutatóval rendelkeznek. Az örökmérleg tekintetében a Debreceni Egyetem áll jobban, az első osztályban megrendezett 12 összecsapáson 8 alkalommal is a fekete-fehérek diadalmaskodtak. Ami viszont fölöttébb bizakodásra adhat okot, hogy a ZTE a DEAC-ot még sosem tudta legyőzni az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, eddigi hat próbálkozásuk kivétel nélkül kudarcba fulladt.