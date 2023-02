Szerdán továbbjutott a Loki a nyolcaddöntőből a Győr vendégeként, másnap pedig már ki is sorsolták negyeddöntős ellenfelét, amely a Puskás Akadémia gárdája lesz. Semmiképp sem lehet kiindulni az előző kör eredményéből, hiszen a cívisvárosi csapat saját magának nehezítette meg dolgát az utolsó percben bekapott góllal. A hosszabbításban azonban olyan érzése lehetett a nézőknek, hogy nem létezik olyan forgatókönyv, amely nem a piros-fehérek továbbjutását eredményezné. A sorsolást követően voltak olyan hangok, mely szerint Fortuna nem fogta Szélesi Zoltán kezét, amikor kihúzta a legizgalmasabbnak tartott párharcot a nyolc között. Kétségtelen, látva a többi együttest, a legerősebb alakulatot kapta a Vasutas, ám ahogy mondani szokás, mindenkit meg kell verni ahhoz, hogy kupagyőztes legyen valaki. Elöljáróban mindenképpen pozitívum, hogy hazai környezetben vívják meg következő kupa-ütközetüket Dzsudzsák Balázsék. Emellett pedig nem túlzás azt állítani, hogy a Debrecen az elsőosztály egyik legjobb formában játszó gárdája. Látva a Fejér-vármegyeiek némiképp döcögős játékát – akik ettől függetlenül ugyanolyan erősek –, nem földtől elrugaszkodott kijelenteni, továbbjuthat a Loki! Az a tényező is a hajdúságiak mellett szól, hogy néhány héten belül sor kerül a negyeddöntőre, s amennyiben addig kitart a jó forma, akkor esélyesként léphetnek majd pályára. Egyre hangosabbak azok a hangok is, miszerint kimondott cél lett a kupagyőzelem, ami valószínűleg újra elhozná a futballázt a cívisvárosban, hiszen legutóbb 10 éve sikerült elhódítani a serleget. Hosszú ideje várnak tehát a fanatikusok az újabb elsőségre, amelyre reális esély mutatkozik. A DVSC-aranykorában, amikor sorra jöttek a kupadöntők, mondhatni természetes volt egy esztendőben egyszer Budapestre utazni, olykor nem is volt meg a maga varázsa, de abban biztosak lehetünk, hogy amennyiben a Puskás Aréna fináléjában is érdekelt lenne szeretett Lokomotívunk, több tízezer piros-fehér szimpatizáns kelne útra…

Orosz Krisztofer