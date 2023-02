A DASE fiatal futballistája, Hamza Khan abban a megsizteltetésben részesült, hogy nemzetközi eseményen képviselheti a Debreceni Egyetemet (DE), nagy nyilvánosság előtt is demonstrálván: az intézményben jó tanulók és kiváló sportolók pallérozódnak – tudatta a DEAC hétfői közlésében.

Pakisztán felnőtt labdarúgócsapata a márciusi barátságos meccseire, a Dél-Ázsiai Labdarúgó Kupára, valamint az őszi világbajnoki selejtezőkre készül. A DE 23 éves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatóját meghvíták a pakisztáni válogatott összetartására.

– Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy meghívnak a válogatottba – mondta Hamza Khan. – Nem kevés időbe telt, mire feldolgoztam, hogy valósággá vált a nagy álmom. Nagyon keményen dolgoztam ezért, büszke vagyok, hogy megkaphatom a lehetőséget, és hálás vagyok érte Istennek. A folyamatos fejlődés a célom, úgy vélem, mindig van miben javulnom. Igyekszem a legjobb teljesítményt nyújtani klubszinten és a válogatottban is. Ezúton is szeretném megköszönni Kovács Miklós edzőnek, aki bízott bennem, és lehetőséget adott arra, hogy megmutathassam képességeimet, valamint fejlesszem játékom hiányosságait. Nélküle talán nem is jöhetett volna létre a válogatottbeli lehetőség – nyilatkozta a labdarúgó.

A fiatalember céljai az egyetemi tanulmányaiban sem kisebbek, mint a futballpályán, ott is a legjobbra törekszik: szeretne kiváló minősítésű diplomát, valamint díszoklevelet szerezni.