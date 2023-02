Gólgazdag mérkőzésen négygólos győzelmet aratott a DVSE-Master Good együttese a Cegléd ellen az OB1/B 16. fordulójában. A durvaságoktól sem mentes Kádár Kálmán csapata szinte végig vezetve gyűjtötte be az újabb értékes három pontot – írja szombati közlésében a debreceni vízilabdaklub.

Az már a mérkőzés előtt is egyértelmű volt, hogy ez az összecsapás nehezebb lesz, mint az előző heti VIWA OSC elleni bajnoki mérkőzés.

Ennek fényében indult a találkozó, és az első percekben a vendégek kétszer is megszerezték a vezetést Nyíregyházán, az átmeneti hazai pályán. A negyed végére szerencsére helyreállt a világ rendje, és Macsi Patrik két, valamint Macsi Martin és Tőzsér Dávid egy-egy találatával kettővel ellépett ellenfelétől a DVSE. (4-2)

Izgalmas nyolc percet hozott a második negyed is.

A gyors gólváltásoknak köszönhetően a játékrész elején nagyobb előnyt nem tudott kialakítani a házigazda, hiszen a hazai gólra rendszerint érkezett válasz a ceglédiektől. A félidő előtti utolsó percekben sikerült ritmust váltani, így a nagyszünet előtt már hárommal vezetett a vendéglátó. (8-5)

Fordulás után némi meglepetésre pontatlanabbá vált a debreceniek játéka, a Cegléd pedig megérezte a vér szagát – és nem csak azért, mert Tőzsér Dávidot úgy arcon nyomták, hogy össze kellett varrni a száját, így ő már nem tudta folytatni a mérkőzést. A vendégek visszajöttek a meccsbe, és lőtávon belül kerültek a harmadik negyedben. 10-6 után néhány perc alatt kettővel csökkentette a hátrányát a CVSE, életben tartva a pontszerzés reményét a záró felvonás előtt. (10-8)

Az utolsó játékrész bőven tartogatott izgalmakat, amely részint a debrecenieknek volt köszönhető.

Koncentráltabb játékkal akár az első percekben le lehetett volna zárni a meccset, de ezúttal nem ez jellemezte a csapat játékát. A végjátékot viszont sokkal jobban bírták a debreceniek. Az utolsó percben Macsi Patrik gyorsan dobott még kettőt – meg sem állt hétig, hét kísérletből! – végképp eldöntve a három pont sorsát.

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, és ez be is bizonyosodott. A saját magunk dolgát is megnehezítettük, mert sokszor idegesen játszottunk és egy-két fontos szituációból az ellenfél jött ki jobban. Ennek ellenére sikerült megszereznünk a győzelmet, ami a legfontosabb – mondta a lefújást követően Kádár Kálmán, a DVSE-Master Good vezetőedzője.

A mostani siker azért is ér sokat, mert a közvetlen rivális ASI otthon kapott ki az Ybl-től, az Invictus pedig egymás után második meccsét halasztotta el – felröppentek olyan hírek is, hogy financiális okok miatt. Jelen állás szerint tehát a debreceni együttes kilenc ponttal vezeti a másodosztályt. A hajdúságiak következő mérkőzésüket február 11-én játsszák majd az AVUS Szombathely otthonában.