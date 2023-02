Több újítást is hozott a 2023-as év a Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogram (DEDM) életében. A DEAC szabadidősport szakosztálya által szervezett játékos megmérettetés ezentúl még motiválóbb lehet. A cél, hogy minél több egyetemi dolgozó mozogjon és tegyen ezzel az egészségéért – írta az unideb.hu szerdai közlésében.

A program 2022 májusában indult, és már csaknem 830-an csatlakoztak hozzá az egyik legnagyobb közösségi oldalon. Keretét a Debreceni Egyetem szervezeti egységeinek versenye adja.

A dolgozók mozognak, ezzel pedig pontokat gyűjtenek, amelyeket egy egyetemi adatbázisban rögzíthetnek. Így minden hónapban kiderül, melyik volt az adott hónap legaktívabb szervezeti egysége.

A tavalyi évben elsőként a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nyerte el az év aktív szervezeti egysége címet azzal, hogy egymás után háromszor is begyűjtötte a havi elsőséget. Ez azt jelenti, hogy létszámarányosan a könyvtár dolgozói mozogtak legtöbbet az adott hónapokban.

Az új év első versenyét is a könyvtár nyerte. Karácsony Gyöngyi főigazgató gyakorta hívja fel kollégái figyelmét egyrészt a mozgásra, másrészt pedig arra, hogy az aktivitásért járó pontokkal segítsék a könyvtár sikerét.

– Közösen figyelünk arra, hogy a sok ülőmunka mellett a téli, bekuckózós időszakban is meg legyen az a mozgásmennyiség, amivel egyensúlyban tudunk lenni. Az pedig, hogy ezt regisztráljuk is a csapat sikere érdekében, szerintem fantasztikus dolog – mondta a főigazgató.

A program egyik idei újítása, hogy a szervezők ezentúl nem egy, hanem a legjobb három szervezeti egységet díjazzák. Így a játékos verseny remélhetően még izgalmasabb és motiválóbb lesz. Januárban ezüstérmes helyen zártak a Gazdaságtudományi Kar dolgozói. Az elismerő trófeát a kar dékánja, Fenyves Veronika vette át kedden az egyetem Főépületében.

Az idei év első három helyezett szervezet képviselői

Forrás: unideb.hu

– Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre. Ez a változás, hogy nemcsak az első, hanem a második és a harmadik helyezett is kap kupát, azt gondolom, nagyon motiváló lesz a kollégák számára is. Ma reggel – ennek a serlegnek a hallatán – már két kolléga is regisztrált pontokat a rendszerben – fejtette ki. A dékán hozzátette, bízik a további, akár még szebb eredményekben, egyúttal kiemelte, ez a karnak, a csapatnak az együttes erejét fogja megmutatni.

Harmadik helyen januárban a Kancellária végzett. A díjat Hamvasné Homonnai Emese, a DE Közbeszerzési Igazgatóságának vezetője vette át Mag Zoltántól.

– Ez mutatja azt meg, hogy az egyéni eredmények összefogással és figyelmes adminisztrációval mire képesek, úgyhogy nagyon köszönöm az összes kollégámnak, mert azt gondolom, hogy korszakalkotót tettek le ezzel az asztalra – fogalmazott a vezető.

A DEAC szabadidősport szakosztályának vezetője, Mag Zoltán egy további újítás kapcsán kiemelte, még több munkatársat szeretnének motiválni az új rendszerrel. Hozzátette, 2023-ban szeretnék elérni az ezres taglétszámot a mozgásprogramban.

Forrás: unideb.hu

– A program tartalmát az adja, hogy a szervezeti egységekben a tagok ösztönzik egymást és a többieket is minél több mozgásra. A kisebb közösségekben ez jobban megvalósulhat, ezért február elején szétbontottuk a nagyobb szervezeti egységeket, így mindenki saját csapatával együtt versenyez – mondta a szakosztályvezető.

Ahogyan a DEDM közösségi oldalának borítóképe is mutatja, a program nagyon színes. Tagja a maratonfutótól a néhány kilométert sétálóig sokféle egyetemi dolgozó. A játékos szervezeti versenyen túl a lényeg az, hogy mindenki minél többet mozogjon, így a tagok között a legkisebb teljesítmény éppen olyan elismerést vált ki, mint a legnagyobb. A programhoz bármikor csatlakozhat az egyetem bármely dolgozója. A pontokat ezen a regisztrációs oldalon lehet gyűjteni, míg a DEDM Facebook-csoportja ITT érhető el.