A Debreceni Egyetem férfi röplabdázóinak nem indult jól a felsőház: Fodor Antal legénységét a Kazincbarcika győzte le 3–0-ra vasárnap a DESOK-ban. A vereség mellett Willian sérülése is fájhatott a játékosoknak, a brazil kulcsember az első szett derekán maradt a földön, sejteni lehetett, hogy nagy a baj, mivel nem tudta saját lábán elhagyni a pályát. A félelem beigazolódott, ugyanis az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy dél-amerikai légiósnak elszakadt a keresztszalagja – számolt be a DEAC honlapja.

– Williant pénteken fogják megműteni, és a tervek szerint jövő héten már megkezdi a rehabilitációt – kezdte a beszélgetést Fodor Antal. – Ha minden jól megy, hat hónapos kihagyás vár rá, de a felépülése elhúzódhat nyolc hónapig is. Ebből kiindulva leghamarabb augusztusban edzhet újra, vagyis ebben a szezonban már nem léphet pályára. Sajnos egy szerencsétlen mozdulat eredménye ez a sérülés, mivel a felugrás után rosszul fogott talajt. Amiben tudunk, segítünk neki, például a SET-be mi visszük majd. Az alapszakaszt a második helyen zártuk, Willian kidőlése miatt nagyon nehéz lesz ezt a pozíciót megtartani, de nem dobjuk be a törölközőt, dolgozunk tovább. Az átigazolási szezon tegnap lezárult, így házon belül kell megoldanunk a pótlását. A Barcika elleni meccsbe Veres Bence jól szállt be, ám mellette többen is szóba jöhetnek – zárta mondandóját a vezetőedző.

Az együttes szombaton a listavezető Pénzügyőr otthonában vizitál, a 19 órakor rajtoló bajnokit a tervek szerint az M4 Sport+ közvetíti. HBN