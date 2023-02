Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a darts, melynek 2018 óta már a DEAC kötelékeiben is vannak versenyzői. Kiss Imrével, a szakosztály első emberével beszélgetett a deac.hu, többek között a klubban zajló életről.

A skót Gary Anderson részvételére várni kell egy újabb európai versenyen, mert a dartsos nem tudta kvalifikálni magát az áprilisi European Tourra. Mennyire szoktad követni a sportág nemzetközi híreit? – Idő- és energia hiányában nem mindig tudom napi szinten követni az eseményeket, de szerencsére nagy létszámú a csapatunk, vannak, akitől értesülhetek a hírekről.

Az, hogy Gary Anderson nem jutott be a legjobb tizenhat közé a világranglistán, nem is akkora meglepetés, mert szerintem sosem selejtezett még, de ha igen, az nagyon rég lehetett, hiszen mindig előkelő helyen állt. Mivel most a rangsorban hátrébb foglalt helyet, fontos lett volna, hogy az angliai selejtezőben is gyűjtögesse a pontokat.

Nem áll jól most a szénája, mert a Top16-ban nyilván szeretett volna ott lenni. Jómagam a világbajnokságon mutatott, igazi tűz nélküli játékát látva nem csodálkozom, hogy így teljesített. A többi versenyzővel összevetve talán az ő esetében a legfontosabb a magánélet, akár a versenyek kárára is – fogalmazott Kiss Imre.

Vannak nyílt tréningek is

A megnövekedett igények miatt idén csoportos steel edzéseket tartanak a DEAC dartsszakosztály keretein belül. A szakosztályvezető elmondta, szerinte minek köszönhető az egyre nagyobb érdeklődés. – Évek óta folyamatosan növekszik a bázisunk, nagyon sok amatőr játékos jár hozzánk. Nyilván az év elején, a vébé után többen keresik a lehetőséget, hol tudnának megtanulni jobban dartsozni, és ezt nálunk megtehetik. Mi nem toborzást tartunk, hanem olyan edzéseken veszünk részt, amelyeket bárki megtekinthet. Az érdeklődők megbeszélhetik velünk a különböző technikákat és azokat az elemeket, amelyeket el kell sajátítaniuk, ha jobbak akarnak lenni.

A csoportos foglalkozások során felmérjük, ki mire képes, és miben tud fejlődni. Van olyan amatőr játékos is, akinek nincs kötődése a klubhoz, nem igazolt dartsos, csak eljár hozzánk gyakorolni, de szinte már csapattagként tekintünk rá. Ő – a statisztikai rendszert tekintve – 15-20 pontos átlagos javulást tudott felmutatni egy év alatt. Ez annak köszönhető, hogy eljár az edzéseinkre, folyamatosan gyakorol és részt vesz a szintjének megfelelő versenyeken.

Ezt mindenkinek szoktuk javasolni, hiszen a viadalok során, terhelés alatt mutatkozik meg, kiben mi lakozik. Nálunk is vannak különböző szintű megmérettetések, amelyeken igazolt játékosok ellen is lehet játszani. Tehát nagy az érdeklődés a sportágunk, illetve a DEAC dartsszakosztálya iránt, ez nekünk is segítség, hiszen van merítési lehetőségünk, és esetleg újabb csapattagokat építhetünk be – osztotta meg, majd azt is tudatta, mennyien járnak el egy-egy csoportos edzésre.

Kiss Imre, a DEAC darts szakosztályának vezetője

– Tíz táblánk van fent a termünk falán, és táblánként általában egy-két ember szokott gyakorolni, ám ha sűrűbb napunk van, akkor hárman is dobálnak. Ennél több már nem „egészséges”, ezért szoktunk több időpontban is edzéseket meghirdetni. Vannak teljesen nyílt tréningek, ahová a kezdőket és az utánpótlás korúakat várjuk, és vannak, ahová a gyakorlottabbakat. Tehát minimum húsz fő jelen szokott lenni egy-egy ilyen alkalomkor. A csütörtök a fix időpontunk a Red and White-ban.

Most dolgozunk egy online edzésrendszeren, ez az egyetemi klub igazolt dartsosai számára készül majd. Nekünk kétfajta tagságunk van: a szabadidős, akiknek nem igazoltak, nincs versenyengedélyük. A másik csoportban a DEAC játékosai vannak, és mivel 70 fölötti létszámról beszélünk, lesz egy házi, rangsoroló viadalunk, ez a tapasztalatszerzést szolgálja.

Egész évben zajlik majd, az esztendő végén díjazott legjobb versenyzőkkel. Ez inkább a magunk szórakoztatását és fejlesztését szolgálja. Illetve kiderül, kik azok, akik a jó eredmények reményében képviselhetik a DEAC színeit. Tudni kell, hogy a dartsban türelmesnek kell lenni, sok munkát igényel a fejlődés, és szükség van a versenyeken kapott visszacsatolásra.

