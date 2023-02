Súlyos vereséget szenvedett a DEAC az Erste Liga alapszakaszának utolsó játéknapján, a DVTK egy ötöst hintett az egyetemistáknak a Debreceni Jégcsarnokban vasárnap este. A hazaiak számára már nem volt tétje a mérkőzésnek, hiszen már korábban eldőlt, hogy a hetedik helyen végeznek az alapszakaszban. Nem volt ez elmondható a miskolciakról, akik a harmadik helyért hajtottak az összecsapáson. Amúgy éppen a DVTK ütötte el a hatodik helytől a hajdúságiakat, miután hazai pályán kikapott az FTC-től pénteken, így lett volna miért törleszteni a vendégeknek. Ehhez képest meglehetősen udvarias vendéglátó volt György József legénysége...

Forrás: Czinege Melinda

A hazaiaknál Gönczi Lajos kezdett a kapuban, a fiatal hálóőr három szép védést is bemutatott az első percekben, amelyek inkább a vendégekről szóltak, ekkor nehezen tudta megtartani a pakkot a Debrecen. Az 5. minutumban aztán Voris kapusnak is dolga akadt a másik oldalon, igaz mindössze annyi, hogy rá kellett tenyerelnie egy megpattanó korongra. Idővel felvették a ritmust a hajdúságiak is, többek között Sági Martin előtt is adódott lehetőség, de kimaradtak a helyzetek. Aztán egy rossz ütemű csere miatt majdnem bajba került a Debrecen, de lassan reagált a DVTK. A 12. percben Jan Dalecky lépett ki a koronggal, de nagyon kisodródott – rögtön büntetett is a Miskolc, Lövei Dávid volt eredményes. 0–1.

Énekelt a vendégtábor, a hangulat pedig rögtön paprikásabb lett a jégen, nem kímélték egymást a játékosok. Kozma Ferenc bombázott kapura, de Voris szerencsével védett. Emberelőnybe került a DEAC, rögtön fel is állt a speciális sor, de kihúzták a vendégek a nehéz periódust. Ám alig lélegeztek fel, Lövei butasága miatt kezdhették újra a melót, de ezt is kibekkelték. A fór vége előtt 15 másodperccel a vendégkapuba került a pakk, de sporik nem adták meg a találatot, így 1–0-s miskolci előnnyel zárult az első harmad.

A szünet után ott folytatódott minden, ahol abbamaradt, kemény volt a küzdelem. Mihalik Andrásnál túlzottan is, ugyanis rendesen felkente ellenfelét a palánkra, így lett volna két perce lehiggadni, ha a miskolciak nem váltották volna hamarabb gólra az emberfórt, Páterka hátát lapogathatták a vendégek a találatért. 0–2.

A gólt követően beszorította ellenfelét a DEAC, de a hazaiak lendületét megtörte egy kényszerszünet, a palánkot kellett javítani. Mihalik Gergő lépett ki teljesen egyedül, de Vorisba pofozta a pakkot. A túloldalon Jesper-Juhani lövése zúgott el a hosszú előtt. Zalamaj forintos passzát nem tudta gólra váltani Mihalik András, bosszankodott is a (fél)ezerfejű. Oleg Szoszunov sem bírta cérnával, előbb felöklelte az egyik miskolcit, majd önkéntes békebíróként ráncigált meg egy másik vendégjátékost, mehetett is a büntetőpadra. Lövei gyorsan meg is köszönte az ajándékot, 3–0-ra ment a DVTK. Sajnos ezzel nem értek véget a hazaiak kínjai, Kiss fél perccel a harmad vége előtt mattolta Gönczit, gyakorlatilag le is zárva a három pont sorsát. 0–4.

Forrás: Czinege Melinda

Az utolsó harmadban végre örülhettek a hazaiak is: Révész Marcell szép passzát kanalazta be fonákkal Jakub Izacky. 1–4. Kiss, majd Szirányi kiállítása után rögtön nagy esély nyílt a további kapaszkodásra, de nem tudott élni a sansszal a DEAC. Sőt, a vendégek szereztek gólt, egy felelőtlen keresztpasszt követően – nomen est omen – Miskolczi vette be a hazai kaput, kialakítva 1–5-ös végeredményt. A végére maradt még egy szájkarate a palánk mellett, de aztán lenyugodtak a kedélyek.

A debreceniek számára nincs pihenő, szerdán már a playoff-kvalifikáció első összecsapásán lépnek jégre Molnár Dávidék a FEHA19-ellen hazai pályán.

MSZ