Rangadót nyert idegenben az Újfalu: Trencsényi János tanítványai idegenben 5–1-re győzték le a Kecskemétet. A mérkőzés előtt az M4 Sport kameráinak az MVFC vezetőedzője elmondta, szeretnének másodjára is nyerni az idényben a Kecskemét ellen. – A vasárnapi időpont kissé szokatlan, de ehhez alakítottuk a heti edzéseket, remélem megfelelően felkészültünk. Az első helyen akarunk végezni az alapszakaszban, de ennek sajnos kevés a realitása. Szeretnénk elmozdulni a negyedik helyről, de ez nem csak rajtunk múlik – fogalmazott a szakember.

A vendégeknél hiányzott Szabó Péter, így Nagy Imre karján feszült a karszalag. A kecskemétieknél csak a padon kezdett a két új szerzemény, a Haladástól szerződtetett sokszoros válogatott Dávid Richárd, valamint a brazil Maico is.

Alig indult el a mérkőzés, Sándor Máténak már védenie is kellett. Egész pályán támadott le a Kecskemét, de nem jöttek zavarba hajdúságiak. Nagy Dániel lövését védte bravúrral a hazai kapus, majd Sándor Máténak kellett kétszer is nyújtózkodnia, hogy megóvja ketrecét a góltól.

Kiegyenlítetté vált a meccs, olyannyira, hogy időnként a Kecskemét beszorult a kapuja elé, de Rafinháék rosszul céloztak. Aztán ismét Sándor Máté villantotta meg a reflexeit, Korcsmáros Bence belsőzött a kapufára egy hosszú indítást. A hosszú labdákkal többször is operált az MVFC, hiszen az egész pályán letámadó kecskemétiek mögött így területek nyíltak.

A12. percben Erdei Szabolcs lopta el a labdát Dávid Richárdtól, és a kapus mellett is elhúzva játékszert gurított a hálóba, gyönyörű gól volt! A 17 esztendős játékos első gólját szerezte a felnőtt élvonalban, 0–1!

Két minutummal később Rábl János lövése pattant meg egy védőn, de sajnos a kaput is elkerülte így a labda. Egyre nagyobb nyomás nehezedett a vendégkapura, amit sajnos nem bírtak el Nagy Imréék: Maico lövésébe ért szerencsésen bele Bíró a 18. percben. 1–1.

Szerencsére nem volt itt vége, Rábl János adott egy rá jellemző tanári passzt Nagy Imrének, a magyar válogatott játékos estében is kaput talált, újra vezetett Berettyó! 1–2!

Hogy előnnyel vonuljon szünetre a Mezei-Vill, ahhoz nagyon kellett Sándor Máté hatalmas védése öt másodperccel a félidő vége előtt.

Fordulás után alig telt el öt másodperc, máris veszélyeztetett a Kecskemét, de Bencsik lövése mellé szállt. A 24. minutumban tovább növelte előnyét az Újfalu: Rábl kényszerítőzött Tifán Norberttel, és a visszakapott labdát lőtte szépen a hálóba a kapufa segítségével. 1–3.

A hajdúságiak kilencese aztán egy sárga lapot is kidumált magának, pedig a visszajátszásokat látva jogosan reklamált, hogy egy kecskeméti kezére pattant a játékszer. A 28. percben Bencsik rúgta fel nagyon csúnyán Rafinhát, a brazil játékost ápolni is kellett az oldalvonal mellett, de később visszatérhetett a pályára. Az egyre idegesebbé váló hazaiak a játék helyett reklamálással, és időnként durvaságokkal vétették észre magukat, így nem okozott akkora problémát, hogy elég keveset birtokolta a labdát a védekező MVFC, de el kell ismerni, időnként Fortuna is rámosolygott az újfaluiakra.

A 36. percben Mánya talált kaput egy legurított szabadrúgást követően. 2–3.

Ezt követően mindkét csapatnak kigyűlt az 5 szabálytalansága, ami tovább nehezítette a felek dolgát. A 37. percben átállt 5 a 4 elleni játékra Kecskemét, amit Rábl hat másodperc alatt megbüntetett: elvette a labdát a megkülönböztető mezes Pál Patriktól, és az üres kapuba gyalogolt vele, 2–4!

A hajrában Sándor Máté még bemutatott pár nagy védést, Pál Patrikot a Nagy Imrével szembeni durvaságáért kiállították, a büntetőt Iszák Dominik értékesítette, így 5–2-re győzött az MVFC!

MSZ