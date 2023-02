Korábban már biztossá vált, hogy az alapszakaszra kitűzött célt teljesítik a Debreceni Egyetem futsalosai, hiszen a felsőházban végeznek majd az etap befejeztével. Az előző fordulóban Nyíregyházán léptek pályára Krajcsi Bencéék, s győztek 5–3-ra a szomszéd vármegyében. Vass Ottó a HAON-nak elmondta, nehéz összecsapás volt, ahol a küzdőszellem miatt szereztek három pontot. – Az előző fordulóban azon volt a hangsúly, hogy nyögvenyelősen tudunk-e nyerni. Nem szeretek kifogásokat keresni, de nehéz elmenni szó nélkül amellett, hogy 10 fok volt mindössze a teremben. Mi nem vagyunk ehhez hozzászokva, míg a hazaiak már éltek át korábban hasonlót. Összességében rossz játékkal tudtunk nyerni, de ez is megmutatja a karakterünket, hiszen ilyen nehézségek ellenére is három pontot szereztünk. Csalóka a tabella és a szabolcsiak eredményei, hiszen jó csapatról beszélünk a személyükben, fognak még másoknak is kellemetlen pillanatokat okozni – emlékezett vissza a DEAC csapatkapitánya.

Hatalmas rangadó

Senkinek sem kell bemutatni futsalberkeken belül a Haladás együttesét, hiszen rendkívüli játékerőt képviselnek hazánkban. Ezek mellett a bajnoki címvédőről beszélünk, s egy olyan nemzetközileg is klasszisként emlegetett centerük van, mint Dróth Zoltán. A hajdúsági játékos portálunknak elmondta, nehéz találkozóra számítanak, de szeretnének bravúrt elérni. – Kijelenthetem, hogy Magyarország legjobb együttesét fogadjuk majd a DESOK-ban. Biztos vagyok benne, hogy dominálni szeretnének majd ellenünk is, de mi sem adnánk fel a magas letámadást, és a saját játékunkat. A mi igazi fegyverünk, hogy egységesen és jól tudunk presszingelni. Nagyon nagy alázattal, küzdeni akarással és remek védekezéssel idén már pontot tudtunk tőlük csenni, hiszen 2–2-re végeztünk. Nem sokan szeretnek hozzánk látogatni, így a hazai pálya előnye abszolút az előnyünkre válhat – mondta a cívisvárosi közönségkedvenc.

Apróságok dönthetnek

Hiba lenne csupán egy emberre kihegyezni az olyan élcsapatok játékát, mint a Haladásé, ám nem lehet úgy beszélni róluk, hogy Dróth Zoltán neve valamilyen formában ne kerüljön elő. A válogatott center semlegesítése kulcskérdés lehet az összecsapás alatt, amelyre Vass Ottó is kitért. – A héten folyamatosan a centerjátékra gyakorlunk, illetve keressük a megoldásokat arra, hogy miként tudunk segíteni a hátsó védőjátékosra, amikor az ő legfelső emberüknél van a labda. Dróth Zoltán mellett Rutai Balázsról sem feledkezhetünk meg, hiszen ő is remek futsalos. Attól függ a siker, hogy mennyire leszünk egységesek, mennyire tudjuk segíteni egymást. Hogyha ezekben feléjük tudunk kerekedni, akkor akár még a győzelem is összejöhet – nyilatkozta a sportoló.

A DEAC–Haladás bajnoki rangadót hétfőn 18 óra 30 perctől rendezik a DESOK Csarnokban.

Orosz Krisztofer