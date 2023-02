A kiváló fighter, Kálucz Martin sokak szerint Magyarország egyik legjobb ketrecharcosa. Emellett az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy jónéhány sérülés hátráltatta már karrierje során. A cívisvárosi MMA-s a HAON-nak elmondta, sajnos újra maródi, így a hétvégi Ludovika Arénában rendezendő Real Fight 8 versenyen sem tud részt venni Budapesten. – Egyik edzésen ráestem a könyökömre, nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, hiszen ebben sportágban mindig vannak sportsérülések, sokszor akár a meccsek előtt is előfordul. Ennek megfelelően folytattam a tréningeket, pedig éreztem a fájdalmat, de abban a tudatban voltam, hogy majd helyre jön. Volt egy pont, amikor már nem bírtam tovább: képtelen voltam felemelni a karom, ekkor döntöttem úgy, hogy muszáj pihentetni. Kialakult rajta egy teniszlabda nagyságú gumó, ami aggodalomra adott okot, de az edzőm megnyugtatott, előfordul az ilyen. Azóta is hátráltat ez, rehabilitációs edzéseken kell részt vennem, így a hétvégi eseményen sem tudok ott lenni. A futást nem hagytam abba, szerencsére a mozgásnak ezt a részét tudom csinálni, a kezemet gyakorlatilag pedig még mindig nem használhatom. Az orvosok sem mondtak pontos időpontot, mikor térhetek vissza, mindenesetre igyekszem pozitív maradni – kezdte a sportoló.

Mindig motivált

Sok sportoló esetében megfigyelhető, hogy miután gyakran hátráltatják sérülések, elveszíti éhségét a sikerre. Kálucz Martinnál ez éppen ellenkezőleg van, visszatérését követően is komoly célokat fogalmazott meg a hajdúsági fighter. – Nem szeretnék elkeseredni, s sajnáltatni magam, hiszen nem vagyok olyan típus. Próbálok ebből is építkezni, amennyire lehet. Amennyiben felépülök, lesz egy versenyem áprilisban, de ehhez teljesen rendben kell legyek. Emellett a terveim között szerepel, hogy egy nemzetközi meccsen megmérettessem magam. Úgy gondolom, ezek olyan próbatételek, amelyekből lehet építkezni. Ez egy olyan sportág, amelyben folyamatosan, évről évre lehet fejlődni, ha a megfelelő energiát beleteszi az ember, annak pedig külön örülök, hogy kis kesztyűs párharc lesz – mondta el várakozásait a 30 éves sportember, majd hangsúlyozta: nem érzi a kiöregedés jeleit, sőt, a hátráltató tényezők ellenére extrán motivált a jövőre nézve.

Magánéletéből is merítkezhet

Sok trauma után jutott idő a kikapcsolódásra is: Kálucz Martin és kedvese a közelmúltban Mauritiusra utaztak, ahol mesés dolog történt a párral. – Élsportolóként fontosnak tartom, hogy mindig ki tudjak kapcsolni, s kiszakadjak a hétköznapi kerékvágásból. Korábban a kedvesemtől születésnapomra egy barcelonai utazást kaptam, én pedig az övére szintén egy vakációt szerveztem. Mondanom sem kell, fantasztikus volt, rengeteg új élményt szereztünk. A sziget élővilága is egyedülálló, elképesztő egy hét van mögöttünk. Úgy vélem, fontos „lazulni” a sport mellett, én is sokkal motiváltabban tértem vissza a rehabilitáló edzésekre. A legnagyobb ajándék azonban az volt, hogy megkértem a párom kezét, aki igent mondott – mesélte hatalmas lelkesedéssel az örömhírt a debreceni harcos.

Forrás: Kálucz Martin-Facebook

Orosz Krisztofer