A Kabai Meteorit csapata óriási győzelmet aratott a tavasz első találkozóján, hiszen 3–1 arányban múlták felül az addig második helyezett Hajdúnánást. Kevesen számítottak ilyen kezdésre a vármegyei futball kedvelői között, ám a labdarúgás pontosan ezért az egyik legszebb sportág, bármikor legyőzheti riválisát az esélytelenebbnek tartott gárda is. A jelenleg tizedik pozíciót elfoglaló kabai alakulat vezetőedzője, Tóth Péter a HAON-nak értékelte a múlt heti bravúros eredményt. – Nem lepett meg a nagyszerű győzelmünk, hiszen amennyiben a srácok maximálisan koncentrálnak, ilyen eredményekre képesek.

Remek felkészülést tudhatunk magunk mögött, ez nagy szerepet játszott a sikerben. Jól játszottunk a Hajdúnánás ellen, biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is ilyen elánnal fogunk harcba szállni.

Szerencsére sikerült minőségi labdarúgókkal feltölteni a keretünket, így nyugodt szívvel tudok változtatni a csapaton, ha a szükség úgy kívánja. Véleményem szerint ez a tényező kulcsfontosságú, hiszen a nagy csapatok egyik ismertetője, hogy sok remek futballista alkotja keretüket, akiket megfelelően tudnak forgatni. Hosszú távon gondolkozunk Kabán, s egy jó tavaszi eredmény megalapozhatná a jövő évi szereplést – mondta a tréner.

Nemes feladat előtt

A következő fordulóban is kemény feladat vár Tóth Péter legénységére, hiszen az őszi szezonban 6. helyen végzett HTE együttesét fogadják, akik az előző fordulóban 5–0-s győzelemmel kezdtek. A szakember elmondta, tisztelik ellenfelüket, de mindenképpen megszereznék a három pontot. – A Hajdúböszörmény nagyszerű őszt produkált, ami azt is jelenti, hogy remek a csapategység náluk. Az edzőváltás ellenére is tekintélyt parancsoló eredménnyel kezdtek. Egyénenként is erősek, hiszen Luis Ramost vagy Fülöp Gergőt senkinek sem kell bemutatni. Ettől eltekintve nem féltem a srácokat, képesek lehetünk ezt az akadályt is sikerrel venni.

Az előző fordulóban komoly teljesítményt tettek le a fiúk az asztalra, amennyiben ez most is így lesz, akkor ismét begyűjthetjük a három pontot. Hazai pályán nem is lehet kérdés, hogy a győzelem reményében futunk ki a gyepre, szeretnénk kiszolgálni a közönségünket is

– nyilatkozta a szakember, majd kiemelte: a csapategység döntő faktor lehet.

A Kabai Meteorit–HTE mérkőzést szombaton 14 órától rendezik a Kabai Sportpályán.

Tóth Péter tippjei: Kaba–HTE 2–1 Hajdúsámson–Hajdúnánás 2–2 Püspökladány–Bestrong SC 2–2 Sárrétudvari–DASE 1–1 Monostorpályi–DSI 6–1 DEAC–Balmazújváros 1–2 Létavértes–BUSE 1–2 Nyíradony–Józsa 3–1