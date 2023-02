Ezt követően nem sokkal az NB I.-ből is lett ajánlatom, a Mezőkövesd jelentkezett be értem, mely előbb kölcsönvenne, majd nyáron, ha élne opciós jogával, végleg megvásárolna. Nem volt egyszerű, hiszen szeretem a várost, a klubot is, hiszen saját nevelésű játékos vagyok, de átgondoltam.