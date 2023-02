Nem volt kérdés

A szünet után mintha még magabiztosabban jöttek volna ki a piros-fehérek a pályára, bizonytalankodásnak nyoma sem maradt, bátran elvállalták a lövéseket Hámori Konszuélák. A második játékrészre Mariana Costa is beállt, ez is jót tett a meccsnek, 26–17-re vezettek a mieink újabb tíz perc játék után. A nézőknek is tetszett, amit látnak, a buzdítás is egyre hangosabbá vált.

Meccs közben a B-középből felcsendült egy részlet az Edda: A hűtlen című dalából, amelyet mint kiderült, a Dunaújvárosba kölcsönadott fiataloknak énekeltek, de csak poénból, a találkozó végén ezt tisztázták is velük, nem volt belőle probléma.

Kis túlzással azt csináltak a piros-fehérek, amit akartak, tíz perccel a vége előtt 32–18 díszelgett a kivetítőn. Nagy taps fogadta az ifjú Kostyó Pannit, aki lehetőséghez jutott a hajrában.

Igazi gálameccs kerekedett ki a végére, a Loki 38–23-ra nyert, és bebiztosította helyét a legjobb nyolcban.

A tények Magyar Kupa, 4. forduló DVSC SCHAEFFLER–DUNAÚJVÁROSI KKA 38–23 (20–13) Debrecen: 800 néző. V: Kovács-Sebők, Vastag-Réti DVSC: Gabriel – Töpfner, PLANÉTA 7 (4), Vámos P. 3, FÜZI-TÓVIZI 3, KÁCSOR 6, Vámos M 1. Csere: GIEGERICH, Torda (kapusok), SZABÓ N. 4, Hámori K. 3, Petrus, CSERNYÁNSZKI 5, M. COSTA 4, Panyi 2, Kostyó. Edző: Szilágyi Zoltán DUNAÚJVÁROS: Oguntoye – ARANY 4, Borgyos 1, Weisheitel 1, Nick, Poczetnyik L. 2, Kazai 1. Csere: BARTULOVIC (kapus), SZALAI B. 5, Krupják-Molnár 3 (2), Farkas J., Lakatos P. 1, Farkas K. 1, Horváth P. 1, Fodor N. 2, Matucza 1. Edző: Rapatyi Tamás Kiállítások: 2, ill. 8 perc Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2 Mesterszemmel Szilágyi Zoltán: Döcögősen kezdtünk a mérkőzést, a Dunaújváros megtalálta a rést a falunkon. A fordulatot a nyitott védekezésünk hozta, a második félidőben csak tíz gót kaptunk és ez dicséretes. Örülök, hogy a végén mindenki játéklehetőséget kapott és felszabadultan kézilabdáztunk. Rapatyi Tamás: Jól kezdtük a mérkőzést, aztán Borgyos Panna sérülése megzavarta a csapatot. Aztán fokozatosan elhúzott a Debrecen, ehhez kellett, hogy kihagytuk a helyzeteinket.

KSZD