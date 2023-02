A DVSC 2004-ben is felért a csúcsra, és akkor már a debreceniek keretét erősítette a közönségkedvenc Halmosi Péter is. A HAON felkereste a Cucu becenévre hallgató középpályást is, kíváncsiak voltunk, neki mi maradt meg a teremfoci-bajnokságokról. – Úgy rémlik, mindig remek hangulat, és telt ház volt ezeken a tornákon, szerettük, mert beillett a programunkba.

Különleges miliőt teremtettek a drukkereink, akik közül több emberrel a mai napig is jó viszonyt ápolok.

Sokat tettem azért, hogy elfogadjanak Debrecenben, nagyon jó élmények fűznek a városhoz, a csapathoz. Ennek a klubnak köszönhetem, hogy olyan karriert futottam be, amilyet, mindig is a második otthonomként tekintek a cívisvárosra. A régi nagy csapatból sok játékossal tartom a kapcsolatot, tudom, ki mit csinál, illetve természetesen a DVSC szereplését is figyelemmel követem – fogalmazott Cucu, aki jelenleg Szombathelyen, a Király Sportegyesületben tevékenykedik.

Egy szó, mint száz, elvitathatatlan, hogy anno volt létjogosultsága ezeknek a tornáknak, melyekre maguk a főszereplők, a labdarúgók, és a közönség is szívesen emlékszik vissza.