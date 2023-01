Aki most nem szerette meg a dartsot, vélhetően sosem fogja: elképesztő meccset hozott Londonban a 2023-as darts-világbajnokság döntője, melyben az angol Michael Smith lenyűgöző játékkal, ráadásul a torna első kilencnyilas legjét megdobva, 7:4-re legyőzte a háromszoros világbajnok holland Michael van Gerwent.

Az örök másodikként is emlegetett Smith korábban már két világbajnoki döntőt is elbukott, ellenfele, van Gerwen pedig olyan formát mutatott, hogy sokan ezúttal is a kudarcot vetítették előre az angol esetében.

„Bully Boy” azonban néhány kisebb megingástól eltekintve végig stabil, mentálisan erős tudott maradni a fináléban, és a végén megérdemelten emelhette a magasba a Sid Waddell-trófeát.

Az elődöntők során Smith 6:2-re gyűrte le Gabriel Clemenst, Michael van Gerwen pedig 6:0-ra mosta le Dimitri Van den Berghet. Kiss Imre, a DEAC darts szakosztályának vezetője szerint a legjobb négy között papírforma eredmények születtek. – Van den Berghben most nem volt több, esélye sem volt Gerwennel szemben, Clemens próbálta tartani magát, azonban az addigi biztos kiszállózása elmaradt, ami megpecsételte a sorsát. Smithen már az elődöntőben is látszott, hogy felszabadultabban játszott, nem adta fel a kiélezett szituációkban. Ezen a vb-n fejben erős tudott maradni, persze ezúttal is beleszaladt egy-két simázásba, ám ezeken ezúttal nem akadt fenn, tovább tudott rajta lendülni, nem esett ki a ritmusból. Nekem nagy kedvencem az angol, rajongással figyelem a játékát, tetszik a technikája, ráadásul egy olyan személyiség, akivel könnyű azonosulni. Nem túlzás kijelenteni, hogy egy minden igényt kielégítő fináléval zárult a torna, volt itt minden, aminek lennie kell, magas színvonalon dobáltak a felek.

Egyértelműen kirajzolódott, mi is ennek a sportágnak a lényege, hogy miként lehet kihasználni az ellenfél hibáit.

Smith korábban ifi világbajnok volt, azóta azért küzdött, hogy a felnőttek között is felérjen a csúcsra. Ez most sikerült neki, le tudta dönteni azt a mentális gátat, amely eddig jellemző volt rá, elhitte, meg tudja csinálni. Nagyon megérdemelte már ezt a sikert – foglalta össze a látottakat a vezető.

Forrás: Kiss Imre-archív

Libabőr

A darts Premier League 2020-as idényének negyedik, dublini fordulója Michael Smith kilencnyilasáról marad emlékezetes. Az angol versenyző akkor élete első tökéletes legjét dobta, és ezt megismételte kedden este, a vb-döntőjében is. A második szettben egy sportágtörténelmi leget mutattak be a sportemberek: Van Gerwen és Smith is dobott két-két hibátlan kört, aztán jött újabb két tripla 20-as, majd a holland mellé dobta a dupla 12-es kiszállót. Smith szintén bedobta a maga két tripláját, de ő nem hibázta el a dupla 12-t, így összejött neki a kilencnyilas. – 2020-ban ott voltam a dublini fordulón, így élőben láthattam az akkori kilencnyilasát, bődületes hangulat volt akkor, azóta is libabőrös leszek, ha visszagondolok, egy ideig nem is akartam dartsot nézni, mert a tv nem adja vissza azt az élményt.

Most is tomboltam, mikor bedobta, a fiammal néztük a döntőt, ő van Gerwen rajongó, el lehet képzelni, mi volt nálunk az este.

Roppant sportszerűek, szimpatikusak voltak a döntő résztvevői, elég kiemelni például azt a történést, mikor Smith lepacsizott Gerwennel, mielőtt bedobta volna a kilencnyilast. A nézők is kitettek magukért, nem kellett megosztóan viselkedniük, mert jó meccset láthattak és a showt is megkapták – mondta Kiss Imre, aki úgy véli, a gyakorló dartsosok technikailag nem tudnak abból semmit sem kamatoztatni, ha nézik a nagyok hogy dobálnak, viszont a gondolkodásmódjukból, abból, miként reagálnak például a kiélezett szituációkban, átültethetnek hasznos dolgukat a saját játékukba.

