A találkozón meglepetésre 0:3-ra a debreceniek vezettek, de rendezte a sorokat a magas és iskolázott mozgású hazai gárda, és megnyugtató előnnyel nyerte az első szettet. A másodikban is tetemes előnyre tett szert a házigazda, de Kovács Anett egymás után három ászt is szervált, így közelebb kerültek a hajdúságiak. A Balatonfüred azonban nem hagyta éledni az „eötvösös” reményeket, és az elsőhöz hasonló arányban behúzta az etapot. A harmadik játszma sikeredett a legszorosabbra, ebben már vendégoldalon is biztató megmozdulások voltak, de a mérkőzést szettveszteség nélkül nyerte a Balatonfüred - olvasható a csapat közleményében.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2023. január 14-én 18 órától a Békéscsabai RSE csapatát fogadja a DSZC Beregszászi

Pál Technikumban.