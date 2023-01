Nem bírtuk kapkodni a fejünket, annyi mindenről kellett beszámolni a sport világából 2022 második negyedévében. A gyönyörű eredménysort még áprilisban a DEAC vívója, Battai Sugár Katinka nyitotta, aki Dubajban, a junior és kadet vívó-világbajnokságon egyéniben bronzérmet, míg csapatban ezüstöt szerzett. Sajnos szomorú hír is jutott erre a hónapra, 68 éves korában elhunyt Csubák Zoltán, a Napló korábbi munkatársa, a DVSC egykori sajtófőnöke.

Ismét villámgyorsnak bizonyult a jégen a Debreceni Egyetem hallgatója, Liu Shaoang gyorskorcsolyázó, aki a montreali vb-n 500, 1000 és 1500 méteren is aranyat nyert. A HAON és a Hajdú-bihari Napló újfent megtartotta Év sportolója szavazását, a díjátadón hat kategóriában vehettek át elismeréseket a legkiválóbbak. Ezúttal is Debrecen adott otthont az úszó ob-nek, amelyen 2022-ben is szép eredmények születtek.

Május elején jól megmozgatták Debrecent az V. FőnixFitten, Kelet-Magyarország legnagyobb fitneszrendezvényén. A DEAC női futsalosai ismét varázsoltak, menetelésük végén a kupában és a bajnokságban is aranyérem volt a jutalmuk, a debreceni férfi futsalcsapat pedig ezüstnek örülhetett az MK-ban.

Eb-, majd nem sokkal rá vb-kvalifikációs salakmotorversenyt is rendeztek a Perényi Pál Salakmotor Stadionban, ahol a sportág krémje gyűlt össze.

Befejeződött a szezon az OTP Bank Ligában, a DVSC a hetedik pozícióban zárt. Máthé Gábor sikerének is örülhettünk, a DEAC teniszezője második lett a XXIV. nyári siketlimpián. A DVSC női kézilabdázói számára is véget ért az NB I. 2021/22-es kiírása, a piros-fehérek bronzéremnek örülhettek, egyúttal elbúcsúztatták Kovács Annát is. Ismét megtelt a Gyulai István Atlétikai Stadion, ahol 23 klub sportolói gyűltek össze, hogy rajthoz álljanak a Kelet Kupán.

Battai Sugár Katinka júliusban is hallatott magáról, a DEAC vívója a női kardválogatottal megnyerte az U23-as Eb-t Tallinban. A DEAC férfi futsalcsapata a kupaezüst után a bajnokságban a harmadik helyig jutottak. A DEAC kosarasai új edzőt kaptak, kiderült, hogy a 2022/23-as szezonban David Dedek veszi át a gárda irányítását. Bődületes sikereket értek el a magyarok a portugáliai aerobik-világbajnokságon, a mieink küldöttségében ott volt a Flex-HD színeit képviselve Szőllősi Panna, Ökrös Janka, Ruzicska Vanessza és az edző Kovács Judit.