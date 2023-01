Senkinek sem kell bemutatni a DVSC egykori közönségkedvenc sikeredzőjét, Garamvölgyi Lajost. Gara után fia, Garamvölgyi Péter is letette a névjegyét a labdarúgásban, jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia U14-es gárdája pallérozódik a keze alatt. A sor pedig folytatódik, úgy tűnik, Garamvölgyi Lajos Péter, vagyis Lalkó is „megfertőződött” a családi örökséggel, és ő is a foci mellett tette le a voksát. Pedig amint azt a szüleitől megtudtuk, korábban az úszásban és a thai-bokszban is ügyesnek bizonyult, ő mégis a labdarúgást választotta.

– Tavaly áprilisban ellátogattunk az akadémia nyilvános toborzójára, melyet az U6-os korosztály számára tartottak. Tetszett neki, az előkészítő csoportban kezdett focizni, most az U7-es csoport igazolt játékosa – mondta kis Gara, aki szerint borítékolható volt, hogy idősebb fiát sem hagyja majd hidegen szeretett sportága.

– Otthon is sokat hall a fociról, tudja, ki volt a nagypapája, járunk meccsekre, ennek ellenére nem akartuk ráerőltetni ezt a fajta mozgásformát. Mivel elég aktív, iszonyatos mozgásigénye van, azt mindenképp szerettük volna, ha sportol valamit. Korábban úszásra járt, illetve thai-bokszolt, aztán kezdett focizni, de amikor már minden nem fért bele az időbe, és választania kellett, egyértelműen kijelentette, a labdarúgást folytatná.

Kis Gara és fia, Lalkó

Forrás: Molnár Péter

Természetesen titkon reméltem, hogy így lesz, azonban nem vagyok az a fajta szülő, aki a gyermekén keresztül szeretné megélni álmait.

Egy biztos, megdobban a szívem, mikor ő is piros-fehér mezben fut ki a pályára. Amíg örömmel jár edzésekre, látjuk rajta, hogy élvezi, amit csinál, addig támogatjuk mindenben, aztán majd kiderül, mit hoz a jövő. Az viszont kijelenthető: Lalika és Matyika (Garamvölgyi Péter kisebbik fia – a szerk.) személyében két Loki szurkolóval már most gyarapodott a DVSC család – fogalmazott a büszke édesapa.

Csak mint szülő

Mint ismert, kis Gara az utánpótlásban tevékenykedik, tanítványai, az akadémia U14-esei az élről várják a tavaszi folytatást. Adja magát a kérdés, tréner lévén vajon mennyire folyik bele fia okításába. – Tudom, hogy remek helyen lehet, Oláh Jánostól tanulja az alapokat, ami számomra biztosítékot jelent arra, jó kezekben van. Az edzője az első pillanatban megtalálta vele a közös hangot, elérte, hogy Lalkó csillogó szemmel jelentkezzen a munkára, hiába fáradt, hétvégén is korán kel, és mivel nem szeret késni, ő mondogatja mindig nekünk, induljunk már. Ahogy anno édesapám, úgy én se akarok beleszólni mások munkájába, persze ha úgy jön ki a lépés, fél szemmel figyelem edzés közben, a kisebbik fiúnkkal, Matyikával ott szoktunk lenni a közelben a foglalkozások alatt. A meccsein csakis, mint szülő vagyok jelen, és nem mint edző – tudatta Peti, majd hozzátette, ebben a korban még korai arról beszélni, milyen kvalitásokkal rendelkezik egy-egy gyermek. – Nyilván látjuk a mozgásukból, van-e affinitásuk ehhez a sportághoz, de hat éves korban még badarság lenne bármit kijelenteni. Számukra nem is igazán edzéseket tartanak, hanem foglalkozásokat, ilyenkor még az a lényeg, hogy élvezzék a közös játékot. Ebben az életszakaszban fontos érezniük, valahova tartoznak és megtanulják, milyen egy közösség tagjának lenni. Szerencsére már vannak olyan barátai, akikkel egy csapatban van, és ez a mérvadó. Nekem is akadnak haverjaim, akikkel gyerekkorunkban együtt fociztunk, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot.

Felmerül az emberben, a Garamvölgyi név előnyt, avagy hátrányt jelenthet-e az ifjú Lajosnak. – Sajnos nem ismerhette a nagypapáját, de sokat beszélünk róla, fotókat, videókat nézünk.

Azon vagyunk, hogy a neve miatt semmilyen többlet elvárás ne legyen vele szemben, illetve hogy kiváltságos helyzetben se érezze magát.

Az kikerülhetetlen, hogy ismeri a kollégáimat, akik szintén tudják, ki ő, találkozott az akadémia és a klub vezetőivel, ennek ellenére hatványozottan figyelünk arra, ezeket a plusznak nevezhető előnyöket ne érezze előjognak. A csapattársaival együtt éli az életét az akadémián a foglalkozások előtt, közben és után – jelentette ki a hamarosan a 40. születésnapját ünneplő szakember.