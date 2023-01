Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) új elnöke és Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere szerdán aláírta a szerződést az idei 67. Bocskai István nemzetközi emlékversenyre, melyen minden korábbinál nagyobb mezőny várható.

Az aláírás apropóján rendezett budapesti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 26 ország adta le nevezését a február 7. és 11. között sorra kerülő viadalra, és a 13 férfi súlycsoportban 173, a 12 női kategóriában pedig 94 külföldi bokszoló szereplése várható.

A magyar öklözőkkel kiegészülve így több mint 300 ringbe lépője lehet a hagyományos, komoly nemzetközi presztízzsel rendelkező tornának, melynek szokás szerint az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok ad otthont.

– A Bocskai minden évben nagyon fontos verseny a bokszolók számára, hiszen mindig ez az első komoly viadal. Nekem nagyon jó emlékeim vannak a versenyről, 2001-ben nyerni is tudtam, így különösen kedves a számomra – mondta Kurtucz Csaba, akit szombaton választottak meg a szövetség új első emberének. – A Bocskai mindig is erős verseny volt, de idén talán a korábbiaknál is erősebbnek ígérkezik, így kiváló erőfelmérő lesz az olimpiai kvalifikációs Európa Játékokra készülő magyar sportolók számára, akiktől jó teljesítményt várunk – folytatta.

Tóth Zsuzsanna főtitkár jelezte, hogy a nevezők között olyan sportági nagyhatalmak is vannak, mint Kazahsztán, Üzbegisztán, vagy Anglia, de thaiföldi és ausztrál ökölvívók is megméretik magukat Debrecenben.

Barcsa Lajos alpolgármester emlékeztetett rá, hogy a vármegyeszékhely 1957 óta rendezi meg a versenyt, s a város nagyon büszke rá. – Tradíció, hagyomány, a sport szeretete, ezt jelenti számunkra a Bocskai – mondta, és külön megköszönte a MÖSZ-nek a rendezésben nyújtott segítséget. Kiemelte, a szövetség ezúttal a viadal rezsiköltségének kifizetésébe is besegít, a csarnok fűtése ugyanis jelentős összeget tesz ki.

MTI