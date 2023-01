Korábban már beszámoltunk róla, hogy a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapata az EHF Európa-Liga harmadik csoportkörében 30–25-re kikapott a norvég Sola HK vendégeként. A hazaiak a félidőben már hattal vezettek, aztán a fordulást követően a Loki remek játékkal, szűk negyed óra alatt kiegyenlített. A továbbiakban azonban megtorpantak a debreceniek – köszönhető volt ez a Sola kapusának, Rinka Duijndamnak is, aki parádésan védett.

Az előző, Podravka ellen 26–20-ra megnyert meccsen remekül működött a piros-fehérek védekezése, azonban ezúttal már az első félidőben 19-ig jutott az ellenfél. A mérkőzés után másnap reggel még Norvégiában sikerült utolérnie a HAON-nak a DVSC vezetőedzőjét, Szilágyi Zoltánt. A szakember elmondta, hogy a sok bekapott találat összefügg a támadások közben elkövetett hibákkal is. – A Sola többnyire gyors játékból, lerohanásokból szerezte a góljait, mert nem rendeződtünk vissza jól.

Ez azért történhetett, mert kapkodtunk, rossz indításaink voltak és felelőtlenül vállaltunk el átlövéseket. Nem vártunk ki kellően addig, hogy ideális helyzeteink legyenek, ez volt a legfőbb problémánk

– mondta. A tréner a csapat felállt védekezésével sem volt elégedett, ezért hatos falról váltottak öt plusz egyre, ami már hatékonyabban működött.

Az edző a szünetben arra kérte a lányokat, hogy legyenek türelmesebbek és fegyelmezettebbek. – A fordulás utáni első 15 percben bevált a nyitott védekezésünk és ebből már mi tudtuk a gyors játékot erőltetni és lerohanásokból gólokat szerezni.

Az egyenlítést követően azonban hiányzott valami plusz, ami átbillenthette volna a javunkra meccset. Voltak lehetőségeink, de több összecsapásra elegendő, több mint tíz 100 százalékos ziccerünk maradt ki.

Természetesen nem lehet szó nélkül elmenni az ellenfél kapus, Rinka Duijndam teljesítménye mellett sem. Egyre inkább elbizonytalanította a mieinket – elsősorban a szélsőket –, és sajnos nálunk nem volt senki, aki hozzá hasonló extrát tudott volna hozni a játékunkba – fogalmazott.

Szilágyi Zoltán elárulta, hogy maradt benne hiányérzet a vasárnapi találkozót követően. – Még ha nem is arról beszélünk, hogy győznünk kellett volna, de benne volt, hogy sokkal szorosabb legyen. Persze, ahhoz képest, ahogy indult a meccs, még akár nagyobb vereségtől is lehetett tartani, de a Sola erejét tekintve ezt az öt gól különbséget is soknak tartam.

Többnyire nem játszottunk olyan jól, ahogy tudunk, és amikor ott volt a lehetőség, hogy fordítsunk, akkor viszont nem éltünk vele. Ettől függetlenül az élet megy tovább, két bajnokira is készülünk a héten, jövő szombaton pedig igenis nyerni akarunk itthon a Sola ellen

– hangsúlyozta ki a szakember.

A DVSC ezzel három fordulót követően 4 ponttal áll a C csoport második helyén. Ahogy már Szilágyi Zoltán is említette az Európa-ligában legközelebb jövő héten szombaton lép pályára a Loki a Hódosban. Addig azonban még most szerdán a Békéscsaba, vasárnap pedig a Kisvárda is Debrecenbe látogat a női kézilabda NB I.-ben.

Bakos Attila