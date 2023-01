A klubvezetés tavaly nyáron kötött 2025-ig szóló profi szerződést a 17 esztendős hálóőrrel, aki a Netfchi Fergana elleni felkészülési mérkőzés utolsó 20 percére állt be csereként. Erdélyi Benedek nem csak az edzésekkel tölti az időt Belekben, hisz a tanulás is fontos szerepet játszik az életében, épp egy felelés után állt rendelkezésünkre.

– Vicces, mert épp énekből kellett felelnem, még énekelnem is kellett, de szerencsére sikerült – fogalmazott mosolyogva a Loki kapusa, aki egyből rátért az üzbégek elleni találkozóra. – A félidőben tudtam meg, hogy a meccs végén én is beállok majd. Arra törekedtem, hogy az utolsó 15-20 percben lehetőleg hiba nélkül végezzem el a feladatomat. Végig domináltunk a kilencven perc során, nekem például mindössze három alkalommal kellett labdába érni, ami nem sok. Boldog vagyok, hogy itt lehetek a gárdával. Jól érzem magam, főleg úgy, hogy 17 évesen ez már a második nemzetközi edzőtáborom a DVSC felnőttcsapatával, ami nem sok fiatalnak adatik meg. Szerencsésnek érzem magam, de úgy gondolom, tettem érte. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy több tapasztalt, nagyon jó kapus van előttem. Ezért is örülök, hogy velük edzhetek, hisz minden edzésen sokat tudok tanulni és fejlődni.