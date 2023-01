A zöld-fehérekkel való találkozás nem szerzett örömöt a DEAC számára, a ranglétrán mögöttük tanyázó ferencvárosiak győztek a kimondottan rossz napot kifogó egyetemistákkal szemben. Ami a vasárnapi találkozót illeti, az UTE az FTC-nél is lejjebb, a 8. helyen található az Erste Liga tabellán. Ehelyütt a legegyszerűbb összemérni őket, bár a két csapat legutóbbi randevúja a Magyar Kupa négyes döntőjébe kerülésről szólt - írja a DEAC. Mivel köztudottan a lilák nyertek, mondani nem kell, hogy mindenféle papírformát figyelmen kívül hagyva, mód felett oda kell koncentrálni az eseményre. Az újpestiekkel mérkőznek, ám elsősorban a Liga alapszakaszából való továbbjutás a következő tét és addig még számos megpróbáltatás vár a srácokra, elegendő csupán rövidesen elkezdődő erdélyi túrát megemlíteni. Előbb azonban még meg kell vívni a lila-fehér alakulattal, ami nehéz feladatnak ígérkezik. Az újpesti csapat váltakozó sikerrel, még inkább kiszámíthatatlanul szerepel mostanában; január 4-én például kiverték az FTC-t a Magyar Kupából, két nappal később viszont az Acélbikák intézték el őket a bajnokságban 4-2-es gólaránnyal. Éppen amiatt szükséges rájuk nagyon komolyan odafigyelni, mert nem lehet előre látni, melyik arcukat mutatják az adott mérkőzésen. A játékoskeretük több, mint figyelemre méltó, a válogatott kapusuk mellett számos, a felnőtt válogatottságig eljutott jégkorongozóval rendelkeznek, de nincsenek híján a tehetséges fiataloknak és minőségi légiósoknak sem, az utóbbiak számát jelenleg is gyarapítják. Ugyanezt persze a DEAC is elmondhatja magáról, így nyilvánvaló, hogy nem kell és nem is szabad „megijedni” tőlük.

György József szakvezető elmondta, hogy számba vették a pénteken elkövetett hibákat, és el is kezdtek dolgozni rajtuk. A fő gondnak a speciális játékhelyzetek során elkövetett hibákat, valamint a védekezési gondokat említette. Elmondta, hogy az újpestiekkel is régen játszottak utoljára tétmeccset, kevés információ van a kezükben, de mindez az ellenfél esetében is igaz. Hozzátette még, hogy 4 sorral kíván jégre lépni, a csapatban mindenki egészséges és készül a vasárnapi mérkőzésre, amelynek tétjével tisztában vannak.