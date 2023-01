Remekül kezdte a találkozót a DVSE, másfél perc után már 2-0-ra vezetett a vendég együttes Macsi Martinnak köszönhetően. Újabb másfél perc elteltével Dienes Balázs növelte háromra a debreceni gólok számát – írja a DVSE szombati közlésében. A negyed vége a hazaiaké volt, akik felzárkóztak, de a vezetést már nem tudták átvenni. (3-3) Mindössze három gólt hozott a második negyed, 2-1-es DVSE-leosztásban. Macsi Patrik megúszásgólja révén ismét a mieinknél volt az előny, a játékrész végén pedig Tőzsér Dávid volt eredményes. (4-5)

Fordulás után fokozta a tempót Kádár Kálmán csapata és ez az eredményen is meglátszott. Tőzsér Dávid nyitotta a gólok sorát, majd Rácz Máté talált be. A negyed derekán Dienes Balázs is beköszönt, majd Macsi Martin volt eredményes akcióból. Hátul a védelem remekül összeállt, így megnyugtató, ötgólos előnnyel fordulthatott a záró felvonásra a DVSE. (4-9) Az utolsó nyolc percre a lényegi kérdése eldőltek, már csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyernek a debreceniek. A HVSC lőtte az első kettőt, az utolsó szó viszont a vendégeké és Tőzsér Dávidé volt, aki 17 másodperccel a vége előtt állította be a 6-10-es végeredményt.

–Kifejezetten nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk. Hátul a védekezés jól összeállt, elől viszont nem voltunk kellően pontosak, rengeteg ziccert kihagytunk. Örülök, hogy megszereztük a három pontot – nyilatkozta a meccs után Kádár Kálmán, a DVSE-Master Good vezetőedzője.