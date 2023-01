Egyből bele a közepébe: a dán Nyköbing Falster Handbold csapata ellen kezdi meg Európa-liga szereplését a DVSC Schaeffler együttese az Európa-liga csoportkörében. Ami biztató, hogy Vámos Petráék egyre jobb formát mutatnak, a legutóbbi hazai bajnokijukon (30–31) nagyon közel álltak a pontszerzéshez a világklasszis győri alakulat ellen.

– Sokszor a sport nem arról szól, hogy bár megérdemeltünk volna egy pontot, akkor azt meg is kapjuk – válaszolta a HAON megkeresésére Szilágyi Zoltán, a Vasutas vezetőedzője. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Győr ellen egy utolsó másodpercekig éles, ki-ki mérkőzést tudtunk játszani. Jól kézilabdáztunk, akadtak extra teljesítmények is, viszont a hitben egy kicsivel több kellett volna. Amikor ott volt a lehetőségünk, hogy a magunk javára fordítsuk a meccset, akkor rendre belehibáztunk. Nem lehet elmenni az utolsó előtti percben történt – bár nem fújtak rosszul – játékvezetői tévedés mellett sem, a videófelvételek alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy bár hetest adtak, Oftedal belement a védőinkbe. Ha döntetlennél mi támadunk, sokkal nagyobb esély lett volna a pontszerzésre. Ettől függetlenül mondom, ha egy kicsit több hittel rendelkezünk, akkor azt a mérkőzést megnyerjük, vagy legalábbis pontot szerzünk – hangsúlyozta.

Szilágyi Zoltán szerint bár a szerkezeti átalakítások miatt vannak problémáik, egyre javul a gárda formája. Mint rámutatott, a csapatkapitány, Hornyák Dóra sérülése sok mindent megváltoztatott a gárdán belül, nemcsak a hierarchiát az öltözőben, hanem a védekezést is át kellett szervezni, ami miatt a szerzett labda utáni lerohanás is változott.

– Karina Jezsikava távozása után Jovovics Jovana személyében új játékost kell beépíteni, ami nem edzőmérkőzéseken, hanem téthelyzetekben történik, ez mindig nehézséget okoz – szögezte le a szakember. – Ebben az új felállásban még kicsit keressük magunkat, mert a korábban kialakult sablonokon változtatni kellett, és azt is ki kell tapasztalnunk például, hogy Jovana kik mellett, mit tud játszani. Tehát taktikai szempontból rengeteg új kihívást jelent ez a szituáció, de a kisalföldiek elleni összecsapás azért mutatta, hogy jó úton járunk, és nagyon remélem, hogy ez önbizalmat ad a lányoknak az előttünk álló feladatokra – mondta.

A piros-fehéreken és a dánokon kívül még a C jelű kvartett tagja a norvég Sola és a horvát Podravka Koprivnica együttese. Szilágyi Zoltán szerint erős csoportba kerültek a piros-fehérek, de a továbbjutás a cél.

– Nem egyszerű a csoport, és itt a Podravkát sem írnám le egy percig sem, mert a horvát együttes bizonyította, hogy képes élcsapatokkal komoly mérkőzéseket játszani. A skandináv kézilabdát pedig egy sportbarátnak sem kell bemutatni. Nagyon gyors játékra épít mind a norvég, mind a dán riválisunk, de szeretnénk továbbjutni a csoportból. Ehhez természetesen végig jó teljesítményre lesz szükségünk minden ellenfél ellen, mert nagyon magas szintű gárdákkal fogunk találkozni a csoportkörben. Hasonló dinamikájú mérkőzésre számítok, mint a Győr ellen, hiszen ahogy korábban is említettem, az északi alakulatokra jellemző a gyors játék erőltetése, mind középkezdésnél, mind a lerohanásoknál. Itt főleg Elma Halilcevicre, a válogatott balszélsőjükre hívnám fel a figyelmet, akit nagyon sokszor megjátszanak. Rajta kívül is rengeteg kiváló kézilabdázója van a Nykøbingnek, csak párat emelnék még ki közülük: a csapatkapitány Kristina Kristiansen, a svéd balátlövő Tyra Axnér, vagy éppen a francia jobbszélső Marie Helene Sajka. A dánok távoli zónákból nagyon veszélyesek, komoly lövőerővel rendelkeznek. Nagy csatára számítok, remélem, a védekezésünk hasonlóan jól fog működni, mint a Győr ellen, mert akkor mi is tudunk majd lerohanásos gólokat szerezni. Ez lenne egy kulcs, de természetesen az is nagyon fontos, hogy meg tudjuk állítani az északiak gyors játékát, Fontos lenne a jó rajt, mert az lendületet adhatna a csapatnak – fejtette ki.

Kérdésünkre a tréner elmondta, bár kisebb betegségek, sérülések mindig vannak a csapaton belül, reméli a súlyos sérülést szenvedett Hornyák Dórán kívül mindenkire számíthat majd a mérkőzésen. Jó hír a piros-fehér hívek számára, hogy hosszú kihagyása után már kerettag lesz a német válogatott kapus, Ann-Cathrin Giegerich.

A DVSC Scaheffler–Nyköbing Falster Handbold Európa-liga mérkőzés szombaton 20 órától kezdődik a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban, az összecsapást a Sport1 televízió élőben közvetíti.

