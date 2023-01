A Magyarország–Görögország barátságos focimeccs kapcsán Dzsudzsák Balázs válogatottól való búcsúját biztosan nem feledik majd a magyar futball szerelmesei. Azonban egy hajdúdorogi hetedikes lány más miatt is örökre emlékezni fog arra a november esti mérkőzésre. Bencze Hanga, a Szent Bazil Gimnázium diákja testnevelő tanáruknak, Major Olivérnek köszönhetően a Puskásban szurkolhatott a nemzeti együttesnek. Ha már ott volt, készült is – az akkor arcvédő maszkban játszó – Sallai Rolandnak egy különleges üzenettel, aminek később akkora visszhangja lett, amire nem is mertek gondolni.

Sallai Roland (pirosban) a Magyarország–Görögország mérkőzésen | Forrás: MTI-archív

Az egészet végigkísérte Hanga bátyja, Bencze Donát, aki a HAON-nak felelevenítette a történteket. – Korábban nekem is volt egy sérülésem, ami miatt maszkban kellett futballoznom egy darabig, és Hanga szerint Zorróhoz hasonlítottam.

Mivel Sallai Roli az egyik kedvence a húgomnak, innen jött a közös ötletük a menyasszonyommal, hogy készíteni kellene egy transzparenst, amivel hátha fel tudnák hívni a figyelmét – mondta. Így született meg a „Sallai a magyar Zorro, ha szépen kérem jár egy póló?” felirat.

Hozzátette, hogy a lányok a meccs előtti este még 11 órakor is azon dolgoztak, hogy minél jobban látható és olvasható legyen a szöveg.

A hajdúdorogi 50 fős diáksereg és kísérőik jegye a Puskás harmadik karéjára szólt, ahonnan valószínűleg nem látszódott volna a felirat, ezért Donáték a bemelegítés alatt lementek egészen a legalsó sorokba. A Nemzeti Sport egyik fotósa hamar kiszúrta és meg is örökítette a frappáns kérést. – Nem tulajdonítottunk neki túl nagy jelentőséget, gondoltuk, megtetszett neki és csinált egy képet.

Aztán a meccs már ment, amikor elkezdtem kapni az üzeneteket és a telefonokat a barátoktól, hogy a „Nemzeti Sport sztárjával” szeretnének beszélni.

Először nem is értettem, hogy miről van szó, aztán láttam, hogy az NSO megosztotta a Facebook-oldalán a képünket. De a legnagyobb meglepetés a hazaúton, valamikor már hajnalban ért minket. Akkor Sallai Roland barátnője, Bettina írt nekünk, hogy látták a fotónkat és szeretnék teljesíteni a kívánságot – árulta el.

Karácsonyra megérkezett Sallai Roland ajándéka Bencze Hangáékhoz | Forrás: Bencze Hanga-archív

Mivel Sallai Rolandék a mérkőzést követően már utaztak is vissza Németországba, ezért onnan küldték a mezt, ami miatt hosszadalmas volt az ajándék célba jutása, de karácsonyra már Hajdúdorogon volt az aláírt ereklye.

– Odafele úton a buszon még viccelődtünk is azzal, hogy majd a Nemzeti Sport vagy a TrollFoci kiszúr minket, megosztják és Roli majd küld egy mezt. Nagyon nevettünk rajta, de teljes mértékben bejött – idézte fel Bencze Donát, aki elmondta, hogy Hanga egy darabig nem tudta eldönteni, hordja-e a Sallai Rolandtól kapott mezt vagy sem, mert attól tartanak, ha kimossák, akkor kifakul a válogatott játékos aláírása. Ezért valószínűleg a kincset érő ajándékot bekeretezik majd és felteszik a hajdúdorogi lány szobájának falára.

Bakos Attila