A decemberi MOB fair play-díja után újabb elismerést zsebelt be a DSI Debrecen klasszis gátasa, Kozák Luca, aki hétfőn este a Magyar Állami Operaházban, az M4 Sport - Az Év Sportolója Gála 2022 díjátadóján átvehette az év női sportolója kitüntetést. Mint kiderült, Lucának nem sok ideje volt az ünneplésre, ugyanis másnap reggel már indultak az edzések számára. Sűrű programja ellenére az olimpikon szakított időt arra, hogy nyilatkozzon portálunknak. – Nagyon örültem az elismerésnek, meglepetés volt számomra is, nem szólnak a győzteseknek előre, ott, a helyszínen derül ki mindenki számára az eredmény, de ez így természetes szerintem. Szinte még fel se fogtam, nekem másnap már kezdődött reggel az edzőtábor – fogalmazott az Eb-ezüstérmes atléta, majd azt is elmondta, mit jelent számára ez a díj.

– Ösztönző, motiváló, de igazából nagyon nehéz megfogalmazni, hiszen az elmúlt években rengeteget dolgoztam az eredményeimért, és azt is tudom, eddig kik kapták meg ezt a díjat.

Igazán jó érzés ehhez a listához tartozni, de úgy érzem, felelősség is. A 2023-as és 2024-es év roppant fontos számomra, idén világbajnokság lesz itthon, jövőre pedig olimpia, Párizsban.

– Amikor valaki elkezd sportolni, és ezt egyre komolyabban csinálja, elég hamar rájön, hogy jó érzés nyerni, de ezért sportoló az ember. Ez a díj pedig egy jó visszajelzés, hogy amit csinál, azt jól csinálja – vélekedett Luca.

Erőt ad a figyelem

Amikor valaki valamilyen nagy kitüntetésben részesül, vagy valamiféle szép eredményt ér el, akaratlanul is a középpontba kerül, sok mindenki lesz kíváncsi rá, a különböző sajtóorgánumok is meg akarják szólaltatni. A profi sportolók mindezt már megszokhatták, ugyanakkor mégis adja magát a kérdés, mennyire nehéz kezelni a rivaldafényt. – Szerencsére van segítségem, aki kezeli a sajtót, intézi az interjú időpontokat és mindent, ami ezzel jár. Továbbá a Magyar Atlétikai Szövetség is megad minden háttértámogatást, ami most rám, és majd a többiekre is nehezedik. Nekünk most a felkészülésre kell koncentrálnunk, de tudjuk, ez a figyelem pozitív, és valljuk be, erőt is ad szerintem mindenkinek. Köszönjük is! – árulta el Suba László tanítványa.

Lucától arról is érdeklődtünk, milyen hangulatú volt az ünnepség, és az azt követő fogadás. – A díjátadó kiváló hangulatú volt a csodálatos Operaházban, felemelő élményt jelentett ott lenni. Végre mi, sportolók is szépen felöltözhettünk, és nem csak szöges cipőben és edződresszben láttak minket. Nagyon élveztem az egész eseményt, nekem másnap reggel már indultak az edzések, így igazából a szó szerinti ünneplés elmaradt. De ott, a színpadon azt gondolom, megéltem a pillanatot.

Csak úgy ragyogott a pulpituson Kozák Luca, akiről a boldogság mellett az is sugárzott, jól érzi magát a bőrében, aranyszínű ruháját mintha rá öntötték volna. – Nagy élmény volt a ruhapróba, a kiválasztás folyamata, de gyorsan sikerült döntenem. Köszönöm is Leber Barbarának a gyönyörű arany ruhámat, négy estélyit próbáltam fel, de amikor ezt felvettem, egyből beleszerettem – emlékezett vissza a debreceni kiválóság.

A DSI atlétája jelenleg is edzőtáborozik, január végén kezdi meg Düsseldorfban a versenyzést, után pedig még lesz a februári Országos Bajnokság előtt 3-4 versenye. Ezzel beindul számára a szezon, és nincs megállás a világbajnokságig.

KSZD