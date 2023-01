A DEAC férfi röplabdázói történelmi siker kapujában voltak, hiszen először juthattak be a Magyar Kupában a legjobb négy közé. Ehhez szerda este a Kazincbarcika otthonában egy 3:0-s vagy 3:1-es részsiker mellett az aranyszettet is hozni kellett volna. A borsodiak várhatta jobb helyzetből a negyeddöntős párharc második felvonását, mivel az odavágón 3:1-re diadalmaskodtak a DESOK-ban.

Hosszú labdamenettel startolt az összecsapás, végül Willian tett pontot ennek a végére. A debreceniek brazil kulcsemberének a folytatásban is sült a keze, míg a másik oldalon Csoma Krisztián iparkodott, ő tizenegy egységgel fejezte be a nyitó játszmát. A lelkes publikum egyébként szoros küzdelmet láthatott, kettőnél nagyobb differencia sokáig nem alakult ki. Gustavo kiváló sáncának köszönhetően hosszú idő után újra a vendégeknél volt a fór (12:13). A folytatás a hazaiaknak alakult jobban, Fodor Antal 20:17-nél és 23:19-nél is időt kért, de az intelmei nem igazán hatottak, így a borsodiak megnyerték az első szakaszt.

A második felvonást uralta a Debrecen, 2:2 után egy 5:0-s sorozattal jelezve, hogy a csapat túltette magát a gyengébb rajton. Külön ki kell emelni Gustavo produkcióját, a kubai légiós ihletett formában röplabdázott. Egyre jobban kinyílt az olló (12:19), és a hátralévő időben is főleg az egyetemisták akarata érvényesült, a szett egy pontatlan kazincbarcikai ütéssel zárult (16:25).

A harmadik játékrész jóval kiegyenlítettebb csatát tartogatott. Gustavo ott folytatta, ahol abbahagyta, mellette Kiss Imre szintén dicséretet érdemel, ugyanis lélektanilag fontos pillanatokban hozott kiváló döntéseket. Több alkalommal hibázott a Barcika, ennek köszönhetően kissé meglógtak hajdúságiak (16:19). hogy aztán a hajrát maguknak tegyék nehézzé: több szettlabdához is jutottak, de ezekkel nem tudtak élni, emiatt jöhetett a “hosszabbítás”. Emlékezetes ráadást láthatott a nagyérdemű, amit a hazaik húztak be, ezzel biztossá vált a továbbjutásuk.

Az eredmény alakulása miatt a negyedik etapnak már nem volt komolyabb tétje, emiatt Fodor Antal vezetőedző többek között a fiatal debreceni tehetségeknek, Dorogi Máténak és Korbély Dánielnek is adhatott bizonyítási lehetőséget. A Vegyész mestere, Toronyai Miklós ugyancsak bátran belenyúlt az együttesébe. A felforgatott gárdák ütközetét a Kazincbarcika nyerte, amely két 3:1-es diadalával jutott a kupa négyes döntőjébe – tudósított az egyetemisták honlapja.

Így egy álommal szegényebb lett a DEAC, ám sokáig nem búslakodhat a gárda, ugyanis szombaton Kaposváron játszik bajnokit, amit az M4 Sport+ élőben közvetít.

HBN