Címvédőként érkezett a DEAC jégkorongcsapata a Magyar Kupa négyesdöntőjébe Budapestre, ahol nem egészen úgy alakultak az eredmények, ahogyan Sági Martinék tervezték. Előbb szombaton a Budapest Jégkorong Akadémia ellen mérte össze tudását a fekete-fehér alakulat, de a fővárosiak jobbnak bizonyultak, így 3–2-re meg is nyerték a döntőért folyó összecsapást a Tüskecsarnokban. A mérkőzésről Vokla Roland a HAON-nak elmondta, csalódottak az eredményt illetően. – Mindent egybevetve, a szombati meccsen jobban játszottunk, mint a vasárnapin. A védekezésünk is mondhatni rendben volt ahhoz képest, amit a bajnokságban produkáltunk, főleg a vége felé. Nagy helyzeteink is akadtak, amelyekből sajnos nem tudtuk mindegyiket értékesíteni, ezen a szinten pedig csak így lehet találkozókat nyerni. A meccs utolsó periódusában emberhátrányba kerültünk, s a játékvezetői ítélet szerintem elég kétes volt. Voltak akik úgy látták, a kapuban esett el az ellenfél játékosa, de a lényegen ez nem változtat. Döntőnek bizonyult ez a tényező, hiszen három perc volt ekkor hátra a végéig, ellenfelünk pedig kihasználta előnyét és megnyerte a párharcot – mondta a hajdúsági játékos, majd hangsúlyozta, finálét szerettek volna játszani, de nem éreztek különösebb nyomást a négyesdöntő előtt, annak ellenére sem, hogy az előző két kiírásban a DEAC emelte magasba a trófeát.

Érem nélkül

Szombati vereségével biztossá vált, hogy György József együttese nem nyerheti meg sorozatban harmadjára is a Magyar Kupát, s maximum bronzéremmel térhetnek haza a cívisvárosba. A vasárnapi ellenfél az az Újpest volt, amely a Fehérvártól szenvedett 6–1-es vereséget. A harmadik helyért zajló küzdelemben végül a fővárosiak 3–2-re diadalmaskodtak, így a cívisvárosiak két év után zártak érem nélkül a kupában. Vokla Roland szerint nem játszottak jól a bronzmeccsen, de az alapszakasz utolsó két fordulójára igyekeznek újra győzelmekkel kiszolgálni a debreceni publikumot. – Elsősorban videóelemzésekkel készültünk az UTE elleni összecsapásra. Úgy gondolom, nem nyújtottunk játékban elegendő teljesítményt. Voltak helyzeteink, de nem annyi, mint a szombati meccsen, viszont a védekezésünkbe sok hiba csúszott. Nem voltunk ott fejben, lemaradtunk az emberekről, két gólt is így kaptunk, ami vereséghez vezetett – nyilatkozta a cívisvárosi sportoló, majd hangsúlyozta: a Magyar Kupát és a bajnokságot külön kell választani, igyekeznek szépen zárni az alapszakasz utolsó két fordulóját.

Orosz Krisztofer