Ezúttal nem kellett a végig izgulnia a DEAC híveinek a DAB elleni idegenbeli Erste Liga mérkőzésen, ugyanis Molnár Dávidék magabiztosan, 5–1-re verték meg az acélgyáriakat kedd este. Az első harmad aránylag csendesen telt, ám a középsőben kinyílt a gólzsák, és 11 perc alatt 5 találat is esett. Révész Marcell nyitotta a gólok sorát, majd rövid időn belül betalát Mihalik András, Dominik Novotny, a hazaiaktól Nejc Brus, majd öt másodperccel az etap vége előtt Jan Dalecky is. A záró harmad vége előtt 5 perccel, lehozta kapusát a DAB, amelyet gyorsan kihasználtak a hajdúságiak, Oleg Szoszunov helyezett az üresen árválkodó ketrecbe, kialakítva a végeredményt.

A hosszú sérülése után újra csatasorba állt Révész Marcell így beszélt a találkozóról a DEAC honlapján.

– Jól éreztem magamat, egy kicsit még éreztem, hogy a reakcióidőm volt jobb, de így is fel tudtam venni a fonalat. Emellett némileg meglepődve észleltem, hogy a korcsolyázó-sebességem talán jobb is, mint volt, a sérülésem előtt. Pedig nem akármivel kellett megküzdenem; a bal vállam kificamodott, ezen kívül megsérült a vállízületem és részleges izomszakadást is diagnosztizáltak.

A mérkőzésről szólva, az ellenfél a vártnál kicsit több helyzetet dolgozott ki, de összességében azt kaptuk tőlük, amire számítottunk.

Mi egy kicsit lassabban indítottuk a meccset, mint a legutóbbi mérkőzéseinken, szerencsére a helyzetkihasználásunk jól működött, sikerült belőni néhány helyzetünket. Hetényi Zoltán ismét hatalmasakat védett, az ő bravúrjai nélkül ez a találkozó is sokkal nehezebb lett volna. Büszke vagyok a csapatra, igazán jó érzés győzelemmel indítani az új évet! – összegzett a játékos.

Pihenőre nincs sok idő, hiszen pénteken hazai pályán az FTC-t fogadják az egyetemisták.

HBN