A tények Felkészülési mérkőzés DASE – Várda LA U17: 2-4 (2-0) DASE: Polyák – Nagy B., Nagy L., Khan, Kiss L., Fényi, Siyabonga, Varsányi, Csák, Hegedűs, Győri Cserék: Jason, Takase, Deák, Éder, Jin. Kang, Bíró, Vilmányi, Éles, Jun. Kang, Bucz, Inspiration Edző: Kovács Miklós Gólszerzők: Csák, Győri Mesterszemmel Kovács Miklós: Örülök, hogy összecsaphattunk az ország egyik legerősebb korosztályos csapatával, hiszen így egy olyan iramban futballozó ellenféllel gyakorolhattunk, amilyennel ritkán találkozunk. Az első félidőben ezt jól kontrolláltuk, s tapasztalatunknak hála gólokat is tudtunk szerezni az egyébként helyzetekben nem bővelkedő időszakban. A folytatásban teljes sort cseréltünk, amely azt is eredményezte, hogy többen nem a megszokott pozíciójukban játszottak, ez okozott némi zavart, és ez a kapott gólokban is megmutatkozott. Ezzel együtt is a találkozó remekül szolgálta a felkészülésünket a február 18-án rajtoló tavaszi szezonra.