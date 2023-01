Felkészülési meccsen 1-1-es döntetlent játszott a DEAC és a Karcagi SE labdarúgócsapata január 28-án, szombaton. A Dóczy utcai Sportcampuson megrendezett találkozón pályára lépett a 17 éves tehetség, Dari Balázs is, számára azonban balul ért véget a szereplés: kéztörést szenvedett – írta keddi közlésében a debreceni alakulat.

– A kapusunk kirúgta a labdát, ami nagyon magasan szállt, én pedig fedezni próbáltam, hogy ne tudja megszerezni az ellenfelem. Sikerült lekezelnem a játékszert, azonban ekkor a srác meglökött, ráestem a kezemre, és rögtön nagy fájdalmat éreztem. Nem tudtam mozdítani sem, lementem a pályáról, a masszőrünk megvizsgálta, eléggé nyilvánvaló volt már akkor, hogy eltört a kezem. Az orvosok minimum hat hét gipszet „jósoltak” számomra, de egy hét múlva megyek kontrollra, s lehet, már akkor sportgipszet kapok. Az nagyon előnyös lenne, mert akkor futóedzéseket és egyéb mozgásokat már végezhetnék, vagyis nem kellene teljesen leállnom – elevenítette fel a történteket a játékos.

Balázs az előző nyáron kóstolt bele először a felnőtt csapat edzéseibe, a sérülések által tizedelt gárdában két felkészülési meccsen is pályára léphetett néhány perc erejéig. – Azóta többször is részt vehettem a tréningeken, a téli felkészülés kezdetétől pedig tagja lettem a keretnek, és az edzőmeccseken is számított rám Sándor Tamás vezetőedző – mondta Dari Balázs, aki eddig az U19-es, valamint a vármegyei első osztályú alakulatban teljesített.