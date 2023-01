Ahogy az a nagykönyvben meg van írva: Vantara-Kelemen Éva 2021 nyarán befejezte aktív pályafutását, majd 2022 áprilisában már meg is érkezett első gyermeke, Milán.

Köszönjük, jól vagyunk. Hihetetlen, de Milán már kilenc hónapos, nagyon telik az idő gyerek mellett

– felelte Vica, mikor megkerestük, adjon egy kis helyzetjelentést, miként telnek mindennapjai az új szerepkörben.

A DVSC női élvonalbeli kézilabdacsapatának hosszú éveken át meghatározó alakja volt a mindig mosolygós balszélső, akit a közönség hamar a szívébe zárt. A pályán mutatott játéka, és közvetlen stílusa okán sokan szerették, így érthetően kíváncsiak, miként telnek mindennapjai élete új szakaszában.

Vantara-Kelemen Éva és kisfia, Milán

Együtt teregetnek

– A sportolás előnye és hátránya is, hogy feszes volt a hasfalam, így a császármetszés után nagyon nagy fájdalmaim voltak, az első három hetet roppant nehezen éltem meg, elhúzódott a regeneráció. De aztán egyre erősebb lettem, meg bevallom, nem is volt időm azon gondolkodni, hogy vagyok. Persze újdonság volt az anyaszerep, de azt hiszem, hamar beleszoktam, sokat tanulok magamról és az életről is. Egy kakis pelus sose okozott gondot, tesóim gyerekeinél már gyakorolhattam. Már az éjszakázások száma is lecsökkent, bár most megkezdődött a fogzási időszak, ami megint bezavar egy kicsit. Szerencsére a férjem, Csabi mindenben segít, első perctől kezdve ott van a fürdetéseknél, mindenből kiveszi a részét, azon van, hogy mikor együtt lehet a picivel, minőségi időt töltsenek együtt.

Nem titkolom, nekem is voltak rosszabb periódusaim, amikor jobban kijött rajtam a fáradtság, a szabadságérzetem lecsökkent, de ezen is túl lehet lendülni. Nem szabad bezárkózni, mozgásban kell maradni, mindig elmegyünk Milánnal sétálni, bevásárolni, ha úgy van, más babás anyukákkal is összehozunk egy-egy találkozót

– részletezte Vantara-Kelemen Éva, aki kisfia mellett is el tud végezni nagyjából minden ház körüli teendőt.

– Szerencsések vagyunk, mert Milán nagyon jó baba. Az alvása azért lehetne jobb, de ezt leszámítva egy szavam se lehet. Az étvágyával nincs baj, sőt, a hozzátáplálás terén is jól állunk. Már hisztizni is tud, nem sírós, ő inkább máshogy fejezi ki magát, ha baj van, vagy szeretne valamit. Igényli, hogy mellette legyek, ugyanakkor mivel már mászik, együtt el tudjuk végezni, amit kell. Jön velem mosni, teregetni, elkísér a mosdóba, és mindenhova. Egyedül a főzés nehézkes, de ezt is meg tudjuk oldani – osztotta meg az egykori kézis, aki ugyan férjével együtt nem hajdú-bihari kötődésű, mégis úgy döntöttek, maradnak. Mikepércsen építkeztek, ami szerintük praktikus, mert bár közel van Debrecenhez, mégis kellő távolságra a nyüzsgéstől. Csak azt sajnálják, hogy családjuk, barátaik messzebb vannak, de amilyen gyakran csak tudnak, találkoznak velük.

Élvezik az együtt töltött időt

Szereti a labdát

Adja magát a kérdés, vajon a piros-fehérek korábbi csapatkapitánya nyomon tudja-e követni a Loki szereplését. – Igen, képben vagyok, figyelem a találkozókat, ha nem is élőben, de mindig megnézem, és nagyon szurkolok a lányoknak.

A mérkőzésekre sajnos még nem tudok kijárni, azonban tavasszal készülünk, Milánt is szeretnénk kivinni. Már most nagyon szereti a labdát, aztán majd meglátjuk, hogy tetszik neki az a közeg.

A régebbi csapattársak közül főként Tóvizi Petra, Kudor Kitti, Hornyák Dóra és Ann-Cathrin Giegerich azok, akikkel tartom a kapcsolatot, ők babalátogatóba is eljöttek – mondta el Vica, majd hozzátette, bár hiányzik számára a rendszeres mozgás, most a fia utáni rohangálásban merül ki az edzése. Ugyanakkor olyan újévi fogadalmat tett, miszerint heti kétszer el fog járni futni, amit eddig sikerült is betartania.

Vantara-Kelemen Éva még kisfia érkezése előtt beült az iskolapadba, a Debreceni Egyetemen dietetikus szakirányon kezdett tanulni. És ugyan most épp passzívon van, idővel szeretné majd befejezni tanulmányait. – Milán születése után még egy vizsgaidőszakot sikeresen teljesítettem, megjegyzem, magam sem értem, ez hogy sikerült, de aztán úgy döntöttem, egy időre szüneteltetem a tanulmányaimat. Vannak terveim a civil életben, be akarom fejezni az egyetemet is, ám mivel egy, másfél éven belül szeretnénk még egy babát, így most ez az első.

