Megközelítőleg egy hónapja véget értek a vármegyei I. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. Január elejéhez érve azonban lassacskán meg is kezdik a felkészülést a pontvadászatban résztvevő csapatok. A Hajdúsámson a negyedik helyen végzett az ősz során.

Halász Zoltán tanítványai 15 forduló alatt 30 pontot gyűjtöttek, 42 rúgott és 17 kapott góllal. A jó szereplésnek köszönhetően két egységre vannak a dobogótól, s csupán öt pontra az első pozíciótól.

A sámsoni játékos-edző a HAON-nak elmondta, elégedettek a pontvadászat első etapjával.

– Összességében sikeresnek tekinthetjük a mögöttünk hagyott fél évet. A felkészülési időszakban az első három hely valamelyikét tűztük ki magunk elé a csapattal, ettől nem vagyunk messze, sőt a listavezetőtől is csupán öt pontra vagyunk. Mindenki láthatja, nagyon szoros a mezőny, épp ezért úgy gondolom, a hazai pályán elhullajtott pontokért lehetünk bosszúsak. Sok olyan összecsapást játszottunk, amikor remekül futballoztak a srácok. Külön kiemelném a Balmazújváros elleni találkozó első félidejét, mondhatni tökéletes 45 perc volt, illetve a Kabával vívott meccsel is kifejezetten elégedett voltam. A siker kulcsa nálunk viszonylag egyszerű: a legnagyobb erősítés, hogy a csapat magja évek óta együtt van. Mondhatni a legnagyobb erősítést nem az átigazolások jelentik, hanem az, hogy nincs nagy játékosmozgás – értékelt Halász Zoltán.

Halász Zoltán bizakodó

Fotós: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Helyi kötődésűekre építenek

Sok együttes számára az átigazolási ablak nyitánya olyan lehetőségeket biztosít a keret megerősítésére, amely a szezon további részére is hatással lehet. A vármegyei futballban azonban bonyolultabb a helyzet, hiszen egy-egy játékos kapcsán a klubokkal külön is meg kell egyezni a transzfer kapcsán, hiszen senki sem szeretné húzóembereit elengedni egy rivális javára. A sámsoni edző elmondta, bíznak a fiatalokban és meg is adják majd nekik a lehetőséget a tavaszi szezon során.

– Nem tervezünk ennyire előre, hiszen a klub filozófiája sem az, hogy folyamatosan új labdarúgókat csábítsunk magunkhoz.

Sok utánpótláskorú tehetségünk van, nekik szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy megmutassák, mi rejlik bennük.

Az biztos, hogy egy titán a felnőttek között kezdi az alapozást, de mellette még vannak olyan fiataljaink, akik megérettek a felnőtt labdarúgásra. Fontos pont az is, hogy előreláthatólag senki sem fog távozni, így az együttes magja szerencsére megmarad. A szakmai stáb és a vezetőség közös célja, hogy helyi kötődésű futballistákra számítsunk elsőként a keret összetételekor – mondta a tréner, majd hangsúlyozta, azért tartják fontosnak ezt a klubfilozófiát, mert nem egy-egy remek szezonban gondolkoznak, s ha van kötelék a játékos és a város között, akkor nagy sikereket érhetnek el.

Akár bajnokok is lehetnek

Rendkívül szoros a vármegyei I. osztály élmezőnye, hiszen a negyedik helyezett Hajdúsámson és a listavezető Nyíradony között mindössze öt pont különbség van. Ez a statisztika is jól mutatja, hogy azonosan jó képességű csapatokról beszélhetünk a mezőny elején is, a feljutásról pedig nüanszok is dönthetnek majd a végén. Halász Zoltán portálunknak elmondta, nem tettek le a bajnoki címről.

– Heti két tréning és egy edzőmeccs lesz a programunk az alapozás alatt. Amennyiben jól sikerülne a felkészülés, akkor a dobogós helyezés mindenképpen reális lenne. Ezt a kitűzést csak erősítheti, hogyha visszatérnek a csapathoz a sérültek is, hiszen minden futballistára szükségünk van. Annyira szoros a bajnokság eleje, hogy az első hét helyezettből bárki bajnok lehet, a pillanatnyi forma és az összhang ebben döntő lehet.

Nem tettünk le arról, hogy mi nyerjük meg a pontvadászatot. Nem volt cél, de szokták mondani: evés közben jön meg az étvágy!

Biztos, hogy extra teljesítményre lesz majd szükség ennek érdekében, s a szerencse sem árt, ha mellénk pártol, de bizakodóak vagyunk a jövőt illetően – nyilatkozta a szakember, majd kiemelte, nem tudna olyan játékost kiemelni, aki egy emberként húzta magával a csapatot, az egész sámsoni közösség érdeme a jó szereplés.

A Hajdúsámson február 18-án a Bestrong SC ellen kezdi meg tavaszi szereplését a Vármegyei I. osztályban.

Orosz Krisztofer