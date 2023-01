Nem sok pihenő jutott a DEAC élvonalbeli női futsaljátékosainak, hiszen az ünnepek után, e hét hétfőn már munkába is álltak. A debreceniek 12 fordulót követően vezetik az NB I.-et. Kilenc meccsükből hetet behúztak, kétszer pedig ikszeltek, így veretlenül, 23 ponttal az első helyről várják a folytatást.

A pontvadászat első felét épp az ellen a DVTK ellen zárták, mellyel a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkoznak. A felek január 7-én, szombaton 17 órától a DESOK-ban feszülnek egymásnak először.

Quirikó Vivien, a DEAC mestere értékelte lapunknak az őszi szezont. – Mondhatom, hogy jól sikerült a bajnokság első fele, veretlenül, az élről várjuk a folytatást. A céljainkat, amelyeket kitűztünk, eddig a bajnokságban és a kupában is teljesítettük. Nem titkoltan mindkét kiírásban meg szeretnénk védeni a címünket, jó úton járunk, de sokat kell még dolgozni azért, hogy ez össze is jöjjön.

Az NB I.-ben úgy hiszem, rajtunk kívül a Tolna és a TFSE is biztosan ott lesz a felsőházban, a negyedik helyre a legnagyobb valószínűség szerint a Budaörs érhet oda, de a többieket sem szabad leírni.

A folytatásban is kiélezett, jó mérkőzésekre számítok, senkinek sem lankadhat a figyelme, mert az rögtön megbosszulhatja magát – fogalmazott a cívisvárosiak edzője.

Idén előbb az MK-ban kell bizonyítania a DEAC-nak. Torma Lilláék a diósgyőriek ellen harcolhatják ki a legjobb négybe kerülést. Az ősszel kétszer is fölényesen verte az egyetemi csapat a bajnokságban a DVTK-t, előbb 10–0-ra, majd 6–0-ra diadalmaskodtak. – Olyan eredményt szeretnénk elérni már az első találkozón, mellyel bebiztosíthatjuk a továbbjutást. Persze a korábbi eredményeink bizakodásra adnak okot, de badarság lenne ezekből kiindulni. Nem szabad lebecsülni riválisunkat, ugyanolyan elánnal kell játszanunk, mint eddig, és akkor jó eséllyel indulunk a párharcban – mondta el Quirikó Vivien.

Európa legjobbjai ellen

A debreceni futsalosok szerencsére jól bírják a többfrontos terhelést: a bajnokság mellett a kupában is szépen menetelnek előre, illetve többen a válogatottban is bizonyítanak. Az edzések mellett a nemzetközi tornákon való szereplés is hozzájárul ahhoz, hogy a lányok ne törjenek meg az éles helyzetekben.

Még szeptemberben Portugáliában, legutóbb, december közepén pedig Olaszországban szerepelhettek a cívisvárosiak, akik Európa legjobb együttesei ellen szállhattak harcba.

– Nem hivatalos BL-ként is szokták emlegetni ezt a tornát, remek lehetőség volt ez számunkra, hogy a legkiválóbb egyletekkel szemben felmérjük, hol tartunk. Semmi okunk a szégyenkezésre, remek csatákat vívtunk, a hollandokat például le is tudtuk győzni. A cél az volt, hogy az induló hat formáció közül benne legyünk az első négyben, ami sikerült is, hiszen a negyedik helyen zártunk.

Jó alkalom a népszerűsítésre

Még október végén derült ki, hogy Debrecen lesz a házigazdája a női futsal Európa-bajnokság négyes döntőjének. Az eseményt a Főnix Arénában rendezik meg március 16. és 19. között. A DEAC a válogatott bő keretébe nyolc játékost ad, Quirikó Vivien, aki a nemzeti együttes pályaedzőjeként is tevékenykedik reméli, a szűkítés után is több debreceni léphet pályára a Főnixben, és az Eb lendít majd a női futsal népszerűségén. – Nagyon örültünk, mikor kiderült, Debrecenben lesz a négyes döntő. A mi mérkőzéseinkre is viszonylag sokan szoktak kilátogatni, érezzük a szurkolók támogatását. Most mindenki kettőzött erővel dolgozik, hogy hazai környezetben, a kontinenstornán is pályára léphessen – jelentette ki a rutinos tréner, aki úgy érzi, megtalálta a számításait Debrecenben.

KSZD