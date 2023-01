A csütörtöki, Corona Brasov elleni sokk után – a DEAC 3-0-ról 6-3-ra veszített – az volt a kérdés, sikerült-e kiheverniük másnapra a lelki sérüléseiket a hajdúsági hokisoknak. Erre a Sport Club Csíkszereda elleni találkozó megadta a választ: a debreceniek egyszerűen legyőzték ellenfelüket 4-7-re – írja a deac.hu.

Pontosan úgy kezdték a fiúk a mérkőzést, mint egy nappal korábban Brassóban: egy korai góllal.

Mindössze huszonnégy másodperc telt el, máris a hazai kapuban táncolt a korong Mark Szmirnov jóvoltából. Sőt, két és fél perc eltelte után már kettővel vezetett a DEAC, Mihalik András lőtte ki a hosszú sarkot. Remek kezdés, de a csütörtöki találkozó után még nem mertek önfeledten örülni. Ám amikor a 8. percben Jan Dalecky emberhátrányban ütött újabb gólt, az már több mint biztató volt. Jól játszott a Debrecen, megsorozott ellenfele egyelőre nem találta a fonalat. Aztán hét perccel az első harmad vége előtt szépített a Csíkszereda Schaus révén. 4:54-nél Versich találhatott volna be, de kimaradt a nagy lehetőség. A játékrész vége felé 5 a 3 ellen játszhatott negyven másodpercen át a házigazda, nem is sikerült kihúzniuk, Sofron szépített.

A második 20 perc hazai helyzettel indult, Mikkola löketét védte Hetényi Zoltán.

22:08-nál megkapták a harmadik gólt, Becze egy az egyben vitte a DEAC kapusára a korongot, és értékesítette a ziccert. 15:52 volt hátra, amikor a debreceniek visszavették a vezetést. Zalamaj lövésébe Jakub Izacky tette bele az ütőjét. Percekkel később Spirko lőtt teljesen tisztán kapura – mellé ment a korong -, majd Szoszunov lövésébe vetődtek bele. A harmad közepén egymás után kétszer is emberhátrányba kerültek a DEAC-osok, mindkettőt kivédekezték, Hetényi hathatós közreműködésével. Nem sokkal ezután a debreceniek kaptak egy harmadik, könnyű síppal befújt hátrányt, a játékvezetők “törődése” végett. Amint kiegészültek, Szmirnov került helyzetbe egy kontrából, ám a kapusba lőtt. Egy perc volt hátra, amikor megvideózták a DEAC gólját, Kozma talált a kapuba, ám a kapus akadályozása miatt nem adták meg. Nem sokkal ezelőtt Sofron gólját is elvették kisles miatt, nem biztos, hogy jó döntés volt bármelyik is. A hazaiak esetét is elkezdték videózni, némi “spéttel”, majd megállapították, hogy az sem gól. Nem a bírók meccse volt ez. A legvégén egy tiltott akadályozás révén kivédett egy gólt a Debrecen.

A vendégek remekül kezdték a harmadot, Dominik Novotny már az első percben lövésre szánta el magát, és a hálóba bombázott.

Folytatódott a gólgyártás, szerencsére a fekete-fehérek jóvoltából, Sándor Bence lövése pattogott ide-oda, majd végül a hálóba, 3-6. 51:45-nél jött a válasz, Milan kozmetikázott az eredményen. Csendesen csordogált a találkozó az utolsó öt percben, bár a hazai közönség lelkesen hajtotta a kedvenceit, érezhető volt, hogy a csata eldőlt. Főleg úgy, hogy Versich kiváló passzából Révész Marcell beütötte a hetedik cívisvárosi gólt.

Vasárnap 17.30-tól a Gergyó ellen ér véget a DEAC erdélyi kirándulása.