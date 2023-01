Polyák Lászlóék huszonegy ponttal, 96-75-re bizonyultak jobbnak keleti szomszédjuknál, a HÜBNER Nyíregyháza BS gárdájánál a Tippmix Férfi NB. I. A csoport tizenötödik fordulójában, szombat este. A várakozásokon aluli bajnoki szereplés miatt a DEAC és a Nyíregyháza keretében is történtek változások a két csapat októberi, fölényes debreceni sikert hozó találkozása óta.

Az együttesek legfrissebb szerzeményei közül a cívisvárosiak újdonsült irányítója, Darrin Govens, valamint a szabolcsiak amerikai centere, Eric Copes is csak is kispadon kezdte az ütközetet, a házigazda oldalán viszont ott volt a feldobásnál a visszatérő Rytas Pipiras. David Dedek az utóbbi hetekben megszokott, Scott-Polyák-Drenovac-Kovács-Taylor összeállításban küldte pályára fiait.

A pontgyártást Taylor indította be egy büntetővel, és az első mezőnykosarat is a hajdúságiak magasembere jegyezte. A másik térfélen Pipiras rögtön egy triplával jelentkezett, majd Perry pillanatai következtek, irányítójuk villanásai révén lépéselőnybe kerültek a hazaiak. (10-6) A játékrész közepén menetrendszerűen érkezett Mócsán és Tóth, illetve kisvártatva Govens is becsekkolt, a cserék pedig jótékony hatást gyakoroltak a mieink teljesítményére, hiszen a DEAC az első negyed második felében a szezon egyik, ha nem a legjobb öt percét produkálta. A fehér-feketék a pihenőig hátralévő időben mindössze négy pontot engedélyeztek riválisuknak, miközben a támadó térfélen remek ritmusban kosárlabdázva, tetszetős megmozdulásokat bemutatva huszonegy egységet termeltek. (14-27)

A folytatásban tovább nőtt a vendégfór, Tóthot kiváló érzékkel hozták helyzetbe társai, aki rutinját kihasználva rendre értékesítette is a közeliket, ezzel húszra tornázva a különbséget. (16-36)

A Dedek-legénység lendületét néhány technikai jellegű szünet törte meg, azonban csak átmenetileg, ugyanis Polyák két távolival gyorsan visszaterelte övéit a helyes útra. Két és fél minutummal a nagyszünet előtt Taylor zsákolásával már ötvennél járt a Debreceni Egyetem alakulata, míg a pazar félidőre az ifjú Ságodi Róbert dudaszós félpályása tette fel a koronát. (31-55)

A fordulás után újfent felvette a fonalat a DEAC, Polyák harmadszor is eredményes volt kintről, Scott ziccerét követően pedig már a harmincat súrolta a differencia. (31-60)

A tetemes vezetés birtokában a harmadik etap derekán némileg belealudtak a mérkőzésbe a debreceniek, fegyelmezetlenségeiket a „Kék Cápák” egy 14-4-es szakaszt produkálva meg is büntették.

A hullámvölgyből Mócsán találatai segítségével lábaltak ki a hajdúságiak, akik nagyot hajrázva döntetlenre mentették a periódust. (56-80)

A záró felvonást egy 12-3-as futással nyitották Polyákék, amivel végleg megpecsételték ellenfelük sorsát. (59-92) A végjátékban az U23-as kontingens is bőven kapott lehetőséget, s bár a Nyíregyháza a lefújásig valamelyest kozmetikázni tudott az eredményen, fiataljaink összességében élni tudtak a bizalommal. A DEAC tehát értékes idegenbeli diadalt aratott, és megkezdte a felzárkózást a rájátszást érő pozíciók felé a tabellán – tudósított a DEAC hivatalos oldala.

HBN

A tények

Tippmix Férfi NB. I. A csoport, 15. forduló

HÜBNER Nyíregyháza BS–DEAC 75–96 (14–27, 17–28, 25–25, 19–16)

Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnoka. Vezették: Földházi Tamás Péter, Frányó Péter, Györfy Rúben (dr. Gincsai János Péter)

Nyíregyháza: PERRY 20/3, Kass 10/6, Szobi 2, PIPIRAS 12/3, Williams 8. Csere: Copes 8, Kiss 6/6, Bazsó 7, Fazekas -, Dickerson 2. Vezetőedző: Darko Radulovics

DEAC: Scott 6, Polyák 9/9, DRENOVAC 19, Kovács 6, TAYLOR 18. Csere: MÓCSÁN 18/12, Tóth 11, Govens 2, Balázsi 2, Ságodi 3/3, Neuwirth 2, Kenéz -. Vezetőedző: David Dedek