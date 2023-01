Beindult az atlétikai élet, megkezdődött a 2023-as fedett pályás szezon, az elkövetkező hetekben számos versenyt rendeznek hazai és nemzetközi rekortánon.

A DSI Debrecen atlétái szombaton a szabolcsi fővárosba utaztak, felnőtt, junior és ifi versenyzőink Nyíregyházán indították a szezont. A cívisvárosi különítmény kiválóan teljesített, érmekkel, értékes helyezésekkel, egyéni csúcsjavításokkal zárták az egynapos viadalt

- olvasható a DSI Debrecen honlapján.

Kerekes Gréta nem klasszikus számában, hanem 60 síkon hangolódott az idei szezonra. Ifj. Tomhauser István tanítványa az előfutamokból a legjobb idővel (7.50) kvalifikálta magát a döntőbe. A fináléban nyolc századott javítva, 7.42-nél megállítva az órát, első helyen ért célba.

A 800 méteres távon Kuszkó Lara 2:24.57-es idővel a 2. helyen haladt át a célvonalon, klubtársa, Kosa Anna ugyan ezen számban a 7. helyen végzett (2:40.79). Távolugrónk, Svercsók Barbara egy centivel maradt csak le a dobogóról, 5.28-as új egyéni csúcsával negyediként zárta a számot. 200 síkon Darai Laura teljesített legjobban a debreceniek közül, 26.02-es egyéni csúcsa a 7. helyhez volt elég.

A férfiak magasugró számában két atlétánk is felállhatott a dobogóra, Török Gergely (2.15) a legmagasabb, míg Hodossy-Takács Sámuel (1.98) a harmadik fokára. Távolugrásban is két érmet szereztünk, Hodossy-Takács (7.05) az ezüst, Pintér Erik 6.87) pedig a bronzmedált vehette át. Hármasugrásban Iván Zsombor beállítva egyéni rekordját (14.70) a 2. helyen fejezte be a versenyt.

Az U20-as korosztály súlylökőszámában Chrobák Gergő (12.29) negyedikként, Tóth Roland (12.20) ötödikként zárt. Mindketten megjavították fedett pályás egyéni rekordjukat. Az U18-asok között Tóth Nándor 13 méter 85 centire lökte a szert és állhatott fel a dobogó 3. fokára.