Második csoportmérkőzését is megnyerte a DVSC Schaeffler az Európa-liga C csoportjában, a piros-fehérek ezúttal a horvát Podravka Vegeta otthonában diadalmaskodtak 26–20-ra.

A dalmátok az első fordulóban a Sola HK ellen maradtak alul 35–29-re – apropó, a norvégok a második forduló után is százszázalékosak, ugyanis idegenben verték a dán Nykøbinget –, így azzal a céllal léptek pályára, hogy megszerezzék első pontjukat a kiírásban. Szerencsére nem sikerült a tervük...

A Loki majd hét és fél órás buszút után érkezett meg szombat délután Kaproncára, de szerencsére a lányoknak volt rá egy napjuk, hogy a regenerációt követően kipihenjék az utazás fáradalmait. A Fran Galovic Sportcsarnokban megrendezett vasárnap délutáni összecsapáson a Vasutas a harmadik számú, arany színű mezében lépett pályára.

Szilágyi Zoltán támadásban ezúttal a kétirányítós játék mellett tette le a voksát, így a mieink a Catherine Gabriel, Töpfner Alexandra, Planéta Szimonetta, Szabó Nina, Bordás Réka, Vámos Petra, Vámos Míra sorral kezdtek. Az első támadását elhibázta a Loki, aztán a következőt is, az ifjabb Vámos, Míra ejtett mellé. Szabó Nina brusztolta ki az első debreceni találatot, estében lőtt keresztbe a hosszú alsóba. Jól védekezett a csapat, de a támadásokból mintha hiányzott volna a dinamika. Aztán erre némiképp rácáfolva a napokban szerződést hosszabbító Planéta Szimonetta kínálta meg a hazai kapust egy emberes lövéssel, nem is tudott hozzászagolni a dalmát hálóőr. Töpfner Alexandra büntetőből költöztette ki a jobb felsőből az addig ott békésen éldegélő pókfamíliát, majd Vámos Petra volt eredményes, máris 4–1-re ment a mintegy 150 Loki-drukker által űzött-hajtott Vasutas a 9. percben. A játékrész felénél jött az első változtatás, a hibázgató Szabó Ninát Kácsor Gréta váltotta – így Vámos Petra csúszott irányítóba –, aki gyorsan lőtt is egy szép gólt a Kígyó térről (3–6, 16. perc). A Gréti becenévre hallgató átlövő pillanatok múlva másodszor ünnepelhetett: bombája a bal oldali kapufáról a horvátok kapusának hátára, onnan pedig a hálóba pattant.

A német válogatott Ann-Catherin Giegerich jött be egy hetes erejéig, és a piros-fehérek büntető-hárító királynője nem hazudtolta meg magát, kifogta a próbálkozást. Aztán Catherine Gabriel is megmutatta, hogy nem testidegen tőle a büntetők hárítása, Töpfner pedig egy négyperces hajdúsági gólcsendre tett pontot – természetesen hetesből (6–9, 24. perc).

Petrus Mirtill, Füzi-Tóvizi Petra és Hámori Konszuéla is lehetőséget kapott, utóbbi kettő balul sikerült összjátéka után fordult le a Podravka, így 6–10 helyett 7–9 lett… Egy második Kácsor-vendégkapus koprodukciót követően lépett 10-re a Loki. Gabriel egy újabb – időn túli – hetest hárított, így 11–7-es cívisvárosi vezetésnél vonultak szünetre az alakulatok. A 7 kapott gól rendben volt, de támadásban lehetett kivetnivalót találni a mieink játékában.

Kácsor ott folytatta, ahol abbahagyta, újabb bombával amortizálta a hazaiak kapusának önbizalmát, majd rögvest Petrus is betalált, két perc sem telt el, máris hattal ment a Debrecen. Folyamatosan öt-hal gól körül billegett a különbség a televíziós közvetítésbe is behallatszó Loki-drukkerek legnagyobb örömére. Vámos Petra szakítószilárdság tesztnek vetette alá az egyik horvát mezét – a dresszt gyártó márka képviselői szomorúan konstatálhatták, hogy kreálmányuk nem állta ki a próbát, cserélni is kellett a leamortizálódott felsőt. Giegerich előbb egyenlített a házi büntetőfogó versenyben, majd át is vette a vezetést, jutalmul meg is kapta az utolsó negyedórát Szilágyi Zoltántól.

Zúgott az Itthon vagyunk! és a Ria, ria Hungária! a lelátó debreceni részéről, a lányok pedig élvezték a meccset (15–23, 52. perc). Öt minutummal a vége előtt Szilágyi Zoltán időt kért, a mester maximalizmusát mutatja, hogy 6 gólos vezetésnél is teljes koncentrációt kért tanítványaitól. Csernyánszki Lilána talpról lőtt bombagólt, majd a kispadra lefutva ugrott Bordás Réka nyakába örömében.

Végül 26–20-re győzött a DVSC, a teljesen megérdemelt siker után jogosan ünnepelt együtt a csapat és szurkolótábora.

MSZ