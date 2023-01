Ahogyan azt a sportszeretők megszokhatták, az év utolsó hónapjai is tartogattak komoly sikereket. Október elején nyilvánosságra hozták teniszben a női világranglistát, amelyen Bondár Anna a 61. pozíciót foglalta el. Ezt követően hamar oka volt a boldogságra a Loki női kézilabdacsapatával szimpatizálóknak is, hiszen Szilágyi Zoltán vezetőedzővel további két esztendővel hosszabbított a klub. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is volt debreceni fociderbi: a DVSC a DEAC ellen játszott a Magyar Kupában, melyben piros-fehér siker született. Majd nem sokkal ezt követően a győztes klub együttműködési megállapodást kötött a spanyol Villarreallal. A balmazújvárosi lakosoknak is jutott sportsikerből, hiszen Tóth Vivien „belovagolta magát” a Nemzeti Vágta döntőjébe, melyet hagyományosan nagy érdeklődés övez.

A novemberi hónapban is rengeteg eseményre lehettünk büszkék: elsőként a DVSC-csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs mintegy 3 év után kapott ismét meghívót a válogatottba, ám a búcsúmérkőzését megelőzően 2022 utolsó hazai bajnoki találkozóján is volt oka az örömre a Lokival. Az ellenfél a Mezőkövesd volt, s Sós Bence a 92. percben drámai körülmények között szerzett győztes találata sokáig emlékezetes marad szeretett Lokomotívunk fanatikusainak. A euforikus találkozót követően is jó hírek következtek a Vasutas kedvelőinek, hiszen már márciusban számított Baráth Péterre Marco Rossi szövetségi kapitány, ám debütálnia novemberig nem sikerült. Luxemburg ellen azonban ez is megtörtént, a debreceni közönségkedvenc pályára lépett meggypirosban. A nyugati kitérőt követően következett a nagy nap: Dzsudzsák Balázs a Puskás Arénában, több mint 50 ezer néző előtt, Görögország ellen búcsúzott a magyar válogatottól. Az év egyik legmeghatóbb pillanatai voltak azok, amikor Balázs könnyek között, címeres mezben utoljára elhagyta a játékteret. Az ezt követő napokban az is hivatalos lett, hogy Debrecenben rendezik a női futsal Európa-bajnokság négyes döntőjét 2023-ban. A labdajátékok mellett másra is büszkén húzhattuk ki magunkat, hiszen például Senánszky Petra ismét országos bajnok lett, illetve Kozák Luca érdemelte ki az év női atlétája címet.

Ahogyan az lenni szokott, a decemberi hónap sport szempontjából némileg „csendes”, ám így is nagy sikernek örvendhettek a DEAC háza táján, hiszen Osváth Richárd Európa-bajnok lett vívásban. Az év utolsó debreceni sporteseménye már-már szokásosan a DVSC női kéziseinek hazai meccse volt, amikor a világhírű Győr látogatott a Hódosba, s óriási csatában egy góllal bizonyultak csak jobbnak a zöld mezesek Planéta Szimonettáéknál.

Orosz Krisztofer